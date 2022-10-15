Две свердловские исправительные колонии снабдили мебелью Москву

16 октября 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Заключенные двух ИК поставили в Москву мебель (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловские заключенные ИК-13 (Нижний Тагил) и ИК-46 (Невьянск) поставили в Москву мебель на 33 миллиона рублей по двум контрактам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «ИК-46 поставила в московский Национальный исследовательский институт мебель на 22,7 миллиона рублей. ИК-13 поставила в Московское городское бюро технической инвентаризации мебель на 10,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении. По данным ГУФСИН, с начала 2022 года в различные субъекты РФ свердловскими ИК отправлено мебели на 947 миллионов рублей. К труду привлечены 440 осужденных. Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-12 (Нижний Тагил) поставили в городе три автобусных остановки золотого цвета.

Свердловские заключенные ИК-13 (Нижний Тагил) и ИК-46 (Невьянск) поставили в Москву мебель на 33 миллиона рублей по двум контрактам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «ИК-46 поставила в московский Национальный исследовательский институт мебель на 22,7 миллиона рублей. ИК-13 поставила в Московское городское бюро технической инвентаризации мебель на 10,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении. По данным ГУФСИН, с начала 2022 года в различные субъекты РФ свердловскими ИК отправлено мебели на 947 миллионов рублей. К труду привлечены 440 осужденных. Ранее URA.RU писало, что заключенные ИК-12 (Нижний Тагил) поставили в городе три автобусных остановки золотого цвета.