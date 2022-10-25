Перми дадут миллионы, чтобы вывести молодежную политику на новый уровень

Пермский край получит от федерации 128,4 млн рублей на развитие молодежной политики

26 октября 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

В 2023 году молодежная политика в Перми должна выйти «на новый уровень» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский край получит субсидию на развитие молодежной политики. Федерация выделит региону почти 130 млн рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Росмолодежи. «42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики. Теперь дело за каждым победителем: в течение 2023 года регионам нужно качественно реализовать выигранные средства и вывести молодежную политику на новый, более крутой уровень», — говорится в сообщении. Средства выделяют в рамках программы «Регион для молодых». В этом году на конкурс заявился 51 субъект. Инициативы оценивала экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды. В сообщении отмечено, что из федерального бюджета для развития молодежной политики в регионах на 2023—2025 годы выделено 15 млрд рублей (по 5 млрд рублей ежегодно). Обязательным условием для региона было наличие 1-40% софинансирования и не менее 20% внебюджетных средств. Ранее URA.RU писало, что проекты Пермского края финансово поддержал Ростуризм. Так, на создание пляжных зон на берегах рек, озер и развитие национальных туристических маршрутов регион получил почти 40 млн рублей, еще 82 млн — на организацию кемпингов и автокемпингов.

Пермский край получит субсидию на развитие молодежной политики. Федерация выделит региону почти 130 млн рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Росмолодежи. «42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики. Теперь дело за каждым победителем: в течение 2023 года регионам нужно качественно реализовать выигранные средства и вывести молодежную политику на новый, более крутой уровень», — говорится в сообщении. Средства выделяют в рамках программы «Регион для молодых». В этом году на конкурс заявился 51 субъект. Инициативы оценивала экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды. В сообщении отмечено, что из федерального бюджета для развития молодежной политики в регионах на 2023—2025 годы выделено 15 млрд рублей (по 5 млрд рублей ежегодно). Обязательным условием для региона было наличие 1-40% софинансирования и не менее 20% внебюджетных средств. Ранее URA.RU писало, что проекты Пермского края финансово поддержал Ростуризм. Так, на создание пляжных зон на берегах рек, озер и развитие национальных туристических маршрутов регион получил почти 40 млн рублей, еще 82 млн — на организацию кемпингов и автокемпингов.