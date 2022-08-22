Федерация поддержала Пермский край миллионами на развитие туризма

Грант на создание кемпингов и автокемпингов получили 10 регионов, у Пермского края самый высокий балл Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край прошел конкурсный отбор в Ростуризме на грантовую поддержку проектов. Так, на создание и развитие пляжных зон на берегах рек, озер и развитие национальных туристических маршрутов регион получит почти 40 млн рублей, еще 82 млн — на организацию кемпингов и автокемпингов. Об итогах федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» рассказала в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«На создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а таакже создание и развитие национальных туристических маршрутов суммарно 44 региона получат 3,1 млрд рублей. На эти средства мы планируем поддержать порядка 375 проектов», — отметила глава Ростуризма.

В общей сложности 700 млн рублей на создание кемпингов и автокемпингов получат только 10 регионов — там поддержат 150 проектов. В этом направлении Пермский край набрал самый высокий конкурсный балл. Реализация туристических инициатив запланирована на 2023 год.

По данным агентства, суммарно в 2023 году в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», который входит в состав нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», планируется поддержать не менее тысячи проектов на 5,3 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Ростуризм выбрал победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Пермь среди них, регион получит из федерального бюджета 203 млн рублей.