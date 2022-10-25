Площадь пожара в коллекторе составили 10 квадратных метров, пострадал человекФото: ИА «Ночные новости»
Неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного, который спал в коллекторе возле дома №80 на улице 8 Марта в Екатеринбурге. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела. Пока ему оказывали медицинскую помощь, он несколько раз терял сознание, рассказал URA.RU очевидец.
«Ночью у подъезда дома №80 по улице 8 Марта жильцы дома обнаружили горящего бездомного. Они вызвали сотрудников скорой и МЧС. Как рассказывает сам пострадавший, он спал в коллекторе между домами №80 и №78а. Мужчина представился Казанцевым Александром, ему 45 лет. У него сильные ожоги верхней части тела: головы, шеи и рук», — рассказал очевидец.
Во время оказания медицинской помощи пострадавший несколько раз терял создание. Площадь ожогов составила 20% тела, третьей — четвертой степени. В коллекторе мужчина был один, он спал. В кармане была бутылка водки. Очевидцы предполагают, что мужчину облили горячей жидкостью и подожгли, пока он спал.
Мужчина смог самостоятельно выбраться из коллектора и найти помощь
Фото: ИА «Ночные новости»
Происшествие случилось возле одного из домов по улице 8 Марта
Фото: ИА «Ночные новости»
Пострадавшему 35 лет
Фото: ИА «Ночные новости»
Мужчина получил 20% ожогов тела
Фото: ИА «Ночные новости»
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Неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного, который спал в коллекторе возле дома №80 на улице 8 Марта в Екатеринбурге. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела. Пока ему оказывали медицинскую помощь, он несколько раз терял сознание, рассказал URA.RU очевидец. «Ночью у подъезда дома №80 по улице 8 Марта жильцы дома обнаружили горящего бездомного. Они вызвали сотрудников скорой и МЧС. Как рассказывает сам пострадавший, он спал в коллекторе между домами №80 и №78а. Мужчина представился Казанцевым Александром, ему 45 лет. У него сильные ожоги верхней части тела: головы, шеи и рук», — рассказал очевидец. Во время оказания медицинской помощи пострадавший несколько раз терял создание. Площадь ожогов составила 20% тела, третьей — четвертой степени. В коллекторе мужчина был один, он спал. В кармане была бутылка водки. Очевидцы предполагают, что мужчину облили горячей жидкостью и подожгли, пока он спал.