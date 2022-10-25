Площадь пожара в коллекторе составили 10 квадратных метров, пострадал человек Фото: ИА «Ночные новости»

Неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли 35-летнего бездомного, который спал в коллекторе возле дома №80 на улице 8 Марта в Екатеринбурге. У пострадавшего сильные ожоги верхней части тела. Пока ему оказывали медицинскую помощь, он несколько раз терял сознание, рассказал URA.RU очевидец.

«Ночью у подъезда дома №80 по улице 8 Марта жильцы дома обнаружили горящего бездомного. Они вызвали сотрудников скорой и МЧС. Как рассказывает сам пострадавший, он спал в коллекторе между домами №80 и №78а. Мужчина представился Казанцевым Александром, ему 45 лет. У него сильные ожоги верхней части тела: головы, шеи и рук», — рассказал очевидец.

Во время оказания медицинской помощи пострадавший несколько раз терял создание. Площадь ожогов составила 20% тела, третьей — четвертой степени. В коллекторе мужчина был один, он спал. В кармане была бутылка водки. Очевидцы предполагают, что мужчину облили горячей жидкостью и подожгли, пока он спал.

Мужчина смог самостоятельно выбраться из коллектора и найти помощь Фото: ИА «Ночные новости»

Происшествие случилось возле одного из домов по улице 8 Марта Фото: ИА «Ночные новости»

Пострадавшему 35 лет Фото: ИА «Ночные новости»