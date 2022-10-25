Пострадавшие в ДТП дети были госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два пьяных жителя Челябинской области попали в лобовое ДТП на трассе Фроловка-Ханжино в Красноармейском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, дети, находящиеся в одном из автомобилей, получили травмы.

«Водитель „ВАЗ-21102“, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем „Chery“. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры иномарки получили травмы и были госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Оба водителя были пьяны. У одного из них содержание паров этанола превышало допустимые показатели в шесть с половиной раз, у второго в три раза. На водителей завели административные дела. Теперь их ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области