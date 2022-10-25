25 октября 2022

Два пьяных челябинца устроили ДТП, пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пострадавшие в ДТП дети были госпитализированы Фото:

Два пьяных жителя Челябинской области попали в лобовое ДТП на трассе Фроловка-Ханжино в Красноармейском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, дети, находящиеся в одном из автомобилей, получили травмы.

«Водитель „ВАЗ-21102“, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем „Chery“. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры иномарки получили травмы и были госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Оба водителя были пьяны. У одного из них содержание паров этанола превышало допустимые показатели в шесть с половиной раз, у второго в три раза. На водителей завели административные дела. Теперь их ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.

Фото:
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Два пьяных жителя Челябинской области попали в лобовое ДТП на трассе Фроловка-Ханжино в Красноармейском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, дети, находящиеся в одном из автомобилей, получили травмы. «Водитель „ВАЗ-21102“, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем „Chery“. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры иномарки получили травмы и были госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Оба водителя были пьяны. У одного из них содержание паров этанола превышало допустимые показатели в шесть с половиной раз, у второго в три раза. На водителей завели административные дела. Теперь их ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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