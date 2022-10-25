В пермском цирке выступят Кай Метов, Татьяна Овсиенко и «Комбинация»

26 октября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Кай Метов — один из участников шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Популярные в 80-х и 90-х годах прошлого века российские певцы соберутся в пермском цирке. Они представят масштабное четырехчасовое шоу «Дискотека Союз». «Выступят лучшие составы и полные группы „Комбинация“, „Божья коровка“, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, ех. группа „Фристайл“, Александр Добрынин, группа „Мечтать“. Мы услышим песни, которые поет вся страна: „Бухгалтер“, „Позишн намбер 2“, „Американ бой“, „Гранитный камушек“, „Вспомни, капитан“, „Я больше не прошу“, „Школьная пора“, „Розовые розы“, „Ах, какая женщина“ и много других хитов», — обещают организаторы в анонсе шоу. Концерт состоится в пермском цирке 16 ноября. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.

Популярные в 80-х и 90-х годах прошлого века российские певцы соберутся в пермском цирке. Они представят масштабное четырехчасовое шоу «Дискотека Союз». «Выступят лучшие составы и полные группы „Комбинация“, „Божья коровка“, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, ех. группа „Фристайл“, Александр Добрынин, группа „Мечтать“. Мы услышим песни, которые поет вся страна: „Бухгалтер“, „Позишн намбер 2“, „Американ бой“, „Гранитный камушек“, „Вспомни, капитан“, „Я больше не прошу“, „Школьная пора“, „Розовые розы“, „Ах, какая женщина“ и много других хитов», — обещают организаторы в анонсе шоу. Концерт состоится в пермском цирке 16 ноября. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.