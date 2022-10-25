В пермском цирке выступят Кай Метов, Татьяна Овсиенко и «Комбинация»

Популярные в 80-х и 90-х годах прошлого века российские певцы соберутся в пермском цирке. Они представят масштабное четырехчасовое шоу «Дискотека Союз».
«Выступят лучшие составы и полные группы „Комбинация“, „Божья коровка“, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, ех. группа „Фристайл“, Александр Добрынин, группа „Мечтать“. Мы услышим песни, которые поет вся страна: „Бухгалтер“, „Позишн намбер 2“, „Американ бой“, „Гранитный камушек“, „Вспомни, капитан“, „Я больше не прошу“, „Школьная пора“, „Розовые розы“, „Ах, какая женщина“ и много других хитов», — обещают организаторы в анонсе шоу.
Концерт состоится в пермском цирке 16 ноября. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей.
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