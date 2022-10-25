В Таиланде нашли тело топ-менеджера СвЖД

26 октября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

О пропаже Елены Радченко стало известно несколько дней назад (архивное фото) Фото: Алена Полозова © URA.RU В Таиланде нашли тело начальника службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД) Елены Радченко, пропавшей несколько дней назад. О смерти российской туристки сообщил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов. «Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи», — цитирует Соснова РИА «Новости». Полицейские опознали тело Радченко по купальнику с фотографии, предоставленной друзьями погибшей, добавил дипломат. «Еще предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими вместе с ней», — добавил Соснов. Поисковая операция длилась несколько дней. В ней участвовали более 100 человек (работала также вертолетная техника). Известно, что Радченко 20 октября вышла из гостиничного номера и не вернулась. В полицию обратились представители турфирмы, принимавшей женщину. Ее вещи позднее обнаружили на пляже около отеля. Елене Радченко было 53 года. Службу корпоративных коммуникаций СвЖД она возглавляла более десяти лет. Радченко считалась человеком бывшего начальника СвЖД Алексея Миронова, покончившего с собой в июне 2019-го.

В Таиланде нашли тело начальника службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД) Елены Радченко, пропавшей несколько дней назад. О смерти российской туристки сообщил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов. «Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи», — цитирует Соснова РИА «Новости». Полицейские опознали тело Радченко по купальнику с фотографии, предоставленной друзьями погибшей, добавил дипломат. «Еще предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими вместе с ней», — добавил Соснов. Поисковая операция длилась несколько дней. В ней участвовали более 100 человек (работала также вертолетная техника). Известно, что Радченко 20 октября вышла из гостиничного номера и не вернулась. В полицию обратились представители турфирмы, принимавшей женщину. Ее вещи позднее обнаружили на пляже около отеля. Елене Радченко было 53 года. Службу корпоративных коммуникаций СвЖД она возглавляла более десяти лет. Радченко считалась человеком бывшего начальника СвЖД Алексея Миронова, покончившего с собой в июне 2019-го.