Добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, россия, сумка, добровольцы, мобилизация, сво, отправка мобилизованных, частичная мобилизация
Добровольцев приравняют к военнослужащим ВС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым, поддержало правительство РФ.

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект … получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Раненные в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым, поддержало правительство РФ. «Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект … получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Раненные в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...