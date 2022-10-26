Добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым, поддержало правительство РФ.
«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект … получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Раненные в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым, поддержало правительство РФ. «Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект … получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Раненные в ходе СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основными целями заявлены денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.