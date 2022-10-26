Число пострадавших при теракте в Мелитополе выросло до 12

Взрывное устройство было заложено в автомобиле, стоявшем возле телецентра (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество пострадавших в результате теракта в Мелитополе выросло до 12. В тяжелом состоянии находятся шесть человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
Теракт произошел 25 октября возле здания телецентра. Утром у входа в здание медиахолдинга «ЗаМедиа» сработала взрывное устройство. Пострадали гражданские лица, среди них журналисты, шедшие на работу.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич подчеркнул, что ВСУ боятся работы журналистов
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