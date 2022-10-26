Число пострадавших при теракте в Мелитополе выросло до 12

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, последствия, днр, донецк, взрыв, огонь, точка у, сгоревший автомобиль, обстрел, терракт
Взрывное устройство было заложено в автомобиле, стоявшем возле телецентра (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Количество пострадавших в результате теракта в Мелитополе выросло до 12. В тяжелом состоянии находятся шесть человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Теракт произошел 25 октября возле здания телецентра. Утром у входа в здание медиахолдинга «ЗаМедиа» сработала взрывное устройство. Пострадали гражданские лица, среди них журналисты, шедшие на работу.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич подчеркнул, что ВСУ боятся работы журналистов

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Количество пострадавших в результате теракта в Мелитополе выросло до 12. В тяжелом состоянии находятся шесть человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Теракт произошел 25 октября возле здания телецентра. Утром у входа в здание медиахолдинга «ЗаМедиа» сработала взрывное устройство. Пострадали гражданские лица, среди них журналисты, шедшие на работу. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич подчеркнул, что ВСУ боятся работы журналистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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