ВСУ устроили теракт в Мелитополе, препятствуя работе СМИ

25 октября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Рогова, ВСУ препятствуют работе журналистов в Мелитополе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают теракты в Мелитополе, чтобы помешать работе СМИ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Возле здания нашей областной телекомпании „ЗаТВ“ в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — приводит слова Рогова РИА Новости. Также в своем telegram-канале генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич написал, что ВСУ боятся работы журналистов. «Как же боятся нас, журналистов, которые честно выполняют свою работу», — написал Малькевич. Он уточнил, что в ходе взрыва пострадали пять журналистов, а также мирные жители. Кроме того, 20 октября, ВСУ расстреляли колонну херсонских журналистов и членов их семей у Антоновского моста. Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании. Фото: Сергей Саблин Фото: Сергей Саблин Фото: Сергей Саблин Фото: Сергей Саблин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают теракты в Мелитополе, чтобы помешать работе СМИ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Возле здания нашей областной телекомпании „ЗаТВ“ в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — приводит слова Рогова РИА Новости. Также в своем telegram-канале генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич написал, что ВСУ боятся работы журналистов. «Как же боятся нас, журналистов, которые честно выполняют свою работу», — написал Малькевич. Он уточнил, что в ходе взрыва пострадали пять журналистов, а также мирные жители. Кроме того, 20 октября, ВСУ расстреляли колонну херсонских журналистов и членов их семей у Антоновского моста. Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании.