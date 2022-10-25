ВСУ устроили теракт в Мелитополе, препятствуя работе СМИ

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Брифинг Алексея Текслера. Челябинск, микрофон в руке
По словам Владимира Рогова, ВСУ препятствуют работе журналистов в Мелитополе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают теракты в Мелитополе, чтобы помешать работе СМИ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Возле здания нашей областной телекомпании „ЗаТВ“ в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Также в своем telegram-канале генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич написал, что ВСУ боятся работы журналистов. «Как же боятся нас, журналистов, которые честно выполняют свою работу», — написал Малькевич.

Он уточнил, что в ходе взрыва пострадали пять журналистов, а также мирные жители. Кроме того, 20 октября, ВСУ расстреляли колонну херсонских журналистов и членов их семей у Антоновского моста.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают теракты в Мелитополе, чтобы помешать работе СМИ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Возле здания нашей областной телекомпании „ЗаТВ“ в Мелитополе произошел теракт. По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — приводит слова Рогова РИА Новости. Также в своем telegram-канале генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич написал, что ВСУ боятся работы журналистов. «Как же боятся нас, журналистов, которые честно выполняют свою работу», — написал Малькевич. Он уточнил, что в ходе взрыва пострадали пять журналистов, а также мирные жители. Кроме того, 20 октября, ВСУ расстреляли колонну херсонских журналистов и членов их семей у Антоновского моста. Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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