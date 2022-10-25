В главном парке Екатеринбурга появится обзорная площадка

26 октября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

На катке «Северное сияние» впервые установят 10-метровую елку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В центральном парке Маяковского в Екатеринбурге возле катка «Северное сияние» появится обзорная площадка, с которой посетители смогут наблюдать за концертами и катающимися людьми. При этом екатеринбуржцам не нужно будет оплачивать вход на каток — трибуна расположится за пределами ледовой площадки. Об этом рассказал директор парка Павел Зубакин на пресс-конференции, посвященной планам парка Маяковского на зимний сезон. «Мы долго вынашивали коварный план: как посетителям парка, не заходя на каток, смотреть на всю эту историю [на катке]. Со стороны верхнего поля, недалеко от искусственного пруда, который около администрации парка, будет возведена обзорная площадка, на которую могут подняться все желающие, чтобы посмотреть на каток, послушать какой-то концерт», — заявил Зубакин. Директор парка сообщил, что в этом году руководство ЦПКиО им. Маяковского также прислушалось к пожеланиям горожан. В нынешний зимний период на катке впервые установят 10-метровую елку, чтобы создать новогоднюю атмосферу. Также в парке вновь установят горку с пятиэтажный дом, но в этот раз разберутся с длинными очередями, на которые жаловались жители Екатеринбурга зимой 2022 года. «Мы разделили горку на две части — одна будет с пятиэтажный дом, на ней будет два ската, также появится дополнительная горка для детей», — пояснил директор парка. Кроме этого, впервые посетители смогут посетить лыжную базу, на возведение которой было потрачено более четырех миллионов рублей.

В центральном парке Маяковского в Екатеринбурге возле катка «Северное сияние» появится обзорная площадка, с которой посетители смогут наблюдать за концертами и катающимися людьми. При этом екатеринбуржцам не нужно будет оплачивать вход на каток — трибуна расположится за пределами ледовой площадки. Об этом рассказал директор парка Павел Зубакин на пресс-конференции, посвященной планам парка Маяковского на зимний сезон. «Мы долго вынашивали коварный план: как посетителям парка, не заходя на каток, смотреть на всю эту историю [на катке]. Со стороны верхнего поля, недалеко от искусственного пруда, который около администрации парка, будет возведена обзорная площадка, на которую могут подняться все желающие, чтобы посмотреть на каток, послушать какой-то концерт», — заявил Зубакин. Директор парка сообщил, что в этом году руководство ЦПКиО им. Маяковского также прислушалось к пожеланиям горожан. В нынешний зимний период на катке впервые установят 10-метровую елку, чтобы создать новогоднюю атмосферу. Также в парке вновь установят горку с пятиэтажный дом, но в этот раз разберутся с длинными очередями, на которые жаловались жители Екатеринбурга зимой 2022 года. «Мы разделили горку на две части — одна будет с пятиэтажный дом, на ней будет два ската, также появится дополнительная горка для детей», — пояснил директор парка. Кроме этого, впервые посетители смогут посетить лыжную базу, на возведение которой было потрачено более четырех миллионов рублей.