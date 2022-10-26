В Херсоне диверсанты напали на РОВД и открыли стрельбу из гранатомета

26 октября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Диверсанты пытались завладеть оружием (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием. Преступники успели выстрелить из гранатомета. Об этом сообщили в экстренных службах, передает корреспондент URA.RU. «В Херсоне диверсанты напали на РОВД. Успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию», — сообщил источник URA.RU в экстренных службах.

В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием. Преступники успели выстрелить из гранатомета. Об этом сообщили в экстренных службах, передает корреспондент URA.RU. «В Херсоне диверсанты напали на РОВД. Успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию», — сообщил источник URA.RU в экстренных службах.