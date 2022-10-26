В Херсоне диверсанты напали на РОВД и открыли стрельбу из гранатомета

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Полигон Тввику. Тюмень , гранатомет, военные, солдаты, учения
Диверсанты пытались завладеть оружием (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием. Преступники успели выстрелить из гранатомета. Об этом сообщили в экстренных службах, передает корреспондент URA.RU.

«В Херсоне диверсанты напали на РОВД. Успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию», — сообщил источник URA.RU в экстренных службах.

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В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием. Преступники успели выстрелить из гранатомета. Об этом сообщили в экстренных службах, передает корреспондент URA.RU. «В Херсоне диверсанты напали на РОВД. Успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию», — сообщил источник URA.RU в экстренных службах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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