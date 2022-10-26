В Херсоне диверсанты напали на РОВД и открыли стрельбу из гранатомета

Диверсанты пытались завладеть оружием (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием. Преступники успели выстрелить из гранатомета. Об этом сообщили в экстренных службах, передает корреспондент URA.RU.
«В Херсоне диверсанты напали на РОВД. Успели выстрелить из гранатомета, принимаются меры по задержанию», — сообщил источник URA.RU в экстренных службах.
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