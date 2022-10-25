Наталья Котова рассказала о новом общественном пространстве в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице 40-летия Победы между Братьев Кашириных и Университетской Набережной появилась новая благоустроенная пешеходная зона. Территория включает в себя велодорожки, спортивные залы и светодиодное освещение. Об этом 26 октября заявила мэр Наталья Котова.

«По просьбам жителей спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», — написала мэр в своем telegram-канале.

Протяженность новой пешеходной улицы — 450 метров, ширина около 40 метров. Высажены ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.

Наталья Котова лично проверила новую пешеходную зону Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Новое общественное пространство появилось на улице 40-летия Победы Фото: telegram-канал Натальи Котовой