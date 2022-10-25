25 октября 2022

В Челябинске появилась новая пешеходная зона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова рассказала о новом общественном пространстве в Челябинске Фото:

В Челябинске на улице 40-летия Победы между Братьев Кашириных и Университетской Набережной появилась новая благоустроенная пешеходная зона. Территория включает в себя велодорожки, спортивные залы и светодиодное освещение. Об этом 26 октября заявила мэр Наталья Котова.

«По просьбам жителей спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», — написала мэр в своем telegram-канале.

Протяженность новой пешеходной улицы — 450 метров, ширина около 40 метров. Высажены ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.

Наталья Котова лично проверила новую пешеходную зону
Фото:
Новое общественное пространство появилось на улице 40-летия Победы
Фото:
На пешеходной зоне высадили ели
Фото:

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В Челябинске на улице 40-летия Победы между Братьев Кашириных и Университетской Набережной появилась новая благоустроенная пешеходная зона. Территория включает в себя велодорожки, спортивные залы и светодиодное освещение. Об этом 26 октября заявила мэр Наталья Котова. «По просьбам жителей спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», — написала мэр в своем telegram-канале. Протяженность новой пешеходной улицы — 450 метров, ширина около 40 метров. Высажены ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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