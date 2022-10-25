В Челябинске на улице 40-летия Победы между Братьев Кашириных и Университетской Набережной появилась новая благоустроенная пешеходная зона. Территория включает в себя велодорожки, спортивные залы и светодиодное освещение. Об этом 26 октября заявила мэр Наталья Котова.
«По просьбам жителей спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», — написала мэр в своем telegram-канале.
Протяженность новой пешеходной улицы — 450 метров, ширина около 40 метров. Высажены ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.
Наталья Котова лично проверила новую пешеходную зону
Фото: telegram-канал Натальи Котовой
Новое общественное пространство появилось на улице 40-летия Победы
В Челябинске на улице 40-летия Победы между Братьев Кашириных и Университетской Набережной появилась новая благоустроенная пешеходная зона. Территория включает в себя велодорожки, спортивные залы и светодиодное освещение. Об этом 26 октября заявила мэр Наталья Котова. «По просьбам жителей спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», — написала мэр в своем telegram-канале. Протяженность новой пешеходной улицы — 450 метров, ширина около 40 метров. Высажены ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.