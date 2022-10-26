Для защиты тюменских властей ищут вооруженную охрану

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Клипарт. Больницы. Тюмень, охрана, охранники
Объем оказываемых охранных услуг составит 153 тысячи 366 человеко-часов. Фото:

Для оплаты военизированной охраны зданий, в которых располагаются тюменские власти, выделено почти 60 миллионов рублей. Информация размещена на портале государственных закупок.

«Военизированная охрана необходима для обеспечения пропускного режима, охраны в административных зданиях и помещениях, занимаемых губернатором Тюменской области, правительством и исполнительными органами государственной власти, а также для обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Начальная цена 59 миллионов 525 тысяч 945 рублей», — говорится в документации.

Охрана зданий должна быть круглосуточной на протяжении всего 2023 года, начиная с полуночи первого января. Объем оказываемых услуг составит 153 тысячи 366 часов. Заказчик также отметил, что у каждого охранника при себе будет боевое ручное стрелковое оружие, которое они смогут применить в случае необходимости. Для оказания услуги потребуется примерно 30 человек. По два охранника в смену должно быть по адресам: Республики, 24, Первомайская 34/1, Советская, 61, Сакко, 17, Малыгина, 48 и Володарского, 45. Для охраны зданий на улице Свердлова, 5/1 и Водопроводная, 35 в смену достаточно одного охранника.

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Для оплаты военизированной охраны зданий, в которых располагаются тюменские власти, выделено почти 60 миллионов рублей. Информация размещена на портале государственных закупок. «Военизированная охрана необходима для обеспечения пропускного режима, охраны в административных зданиях и помещениях, занимаемых губернатором Тюменской области, правительством и исполнительными органами государственной власти, а также для обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Начальная цена 59 миллионов 525 тысяч 945 рублей», — говорится в документации. Охрана зданий должна быть круглосуточной на протяжении всего 2023 года, начиная с полуночи первого января. Объем оказываемых услуг составит 153 тысячи 366 часов. Заказчик также отметил, что у каждого охранника при себе будет боевое ручное стрелковое оружие, которое они смогут применить в случае необходимости. Для оказания услуги потребуется примерно 30 человек. По два охранника в смену должно быть по адресам: Республики, 24, Первомайская 34/1, Советская, 61, Сакко, 17, Малыгина, 48 и Володарского, 45. Для охраны зданий на улице Свердлова, 5/1 и Водопроводная, 35 в смену достаточно одного охранника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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