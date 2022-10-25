Из-за чувствительных зрителей в Перми отменили спектакль

Пермский ТЮЗ отменил спектакль «Гуд бай, Берлин!» из-за критики зрителей

26 октября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

В ТЮЗе приносят искренние извинения за возможные неудобства Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) отменил показ спектакля «Гуд бай, Берлин!». Это связано с критикой и недовольством со стороны зрителей. «Пермский театр юного зрителя, понимая обостренность сегодняшней мировой социально-политической повестки, приостанавливает показ спектакля и приносит зрителям искренние извинения за возможные доставленные неудобства», — сообщили в театре Properm.ru. Следующий показ спектакля планировался в декабре. Причиной такого решения мог послужить отзыв одной из зрительниц. Женщина рассказала изданию, что сопровождала на постановке семиклассников. Во время представления она не выдержала и на весь зал обратилась к актерам с требованием прекратить спектакль. По ее словам, постановка могла повредить психике подрастающего поколения, в картине якобы присутствовали пропаганда гомосексуализма и ранней сексуальной жизни, хотя по сценарию героям всего 14 лет. После спектакля к ней подошел представитель ТЮЗа и предложил пообщаться с режиссером, но зрительница отказалась. В самом театре объяснили, что произведение лишь показывает проблемы подрастающего поколения. Главные герои встречают на протяжении спектакля разных людей с гипертрофированными качествами и пороками. Спектакль «Гуд бай, Берлин!» поставлен по одноименной пьесе Роберта Коаля. Подобные представления ставили и в театрах других городов России.

Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ) отменил показ спектакля «Гуд бай, Берлин!». Это связано с критикой и недовольством со стороны зрителей. «Пермский театр юного зрителя, понимая обостренность сегодняшней мировой социально-политической повестки, приостанавливает показ спектакля и приносит зрителям искренние извинения за возможные доставленные неудобства», — сообщили в театре Properm.ru. Следующий показ спектакля планировался в декабре. Причиной такого решения мог послужить отзыв одной из зрительниц. Женщина рассказала изданию, что сопровождала на постановке семиклассников. Во время представления она не выдержала и на весь зал обратилась к актерам с требованием прекратить спектакль. По ее словам, постановка могла повредить психике подрастающего поколения, в картине якобы присутствовали пропаганда гомосексуализма и ранней сексуальной жизни, хотя по сценарию героям всего 14 лет. После спектакля к ней подошел представитель ТЮЗа и предложил пообщаться с режиссером, но зрительница отказалась. В самом театре объяснили, что произведение лишь показывает проблемы подрастающего поколения. Главные герои встречают на протяжении спектакля разных людей с гипертрофированными качествами и пороками. Спектакль «Гуд бай, Берлин!» поставлен по одноименной пьесе Роберта Коаля. Подобные представления ставили и в театрах других городов России.