Собчак покинула РФ, пока правоохранители пытались задержать ее

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Собчак уехала в Литву через Белоруссию Фото:
новость из сюжета
Ксения Собчак покинула Россию

Журналистка Ксения Собчак уехала в Литву. Так ей удалось скрыться от задержания правоохранительными органами РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Ксения Собчак покинула Россию. Она въехала в Литву через Белоруссию», — пишет агентство в своем telegram-канале. Источник ТАСС уточнил, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак.

Ранее был задержан коммерческий директор медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Его арестовали по делу о вымогательстве у чиновников. Он был доставлен в отделение органов Москвы для проведения следственных действий, сообщает телеканал 360. А в доме Собчак, в связи с этим, проходили обыски, передает RT.

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Журналистка Ксения Собчак уехала в Литву. Так ей удалось скрыться от задержания правоохранительными органами РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Ксения Собчак покинула Россию. Она въехала в Литву через Белоруссию», — пишет агентство в своем telegram-канале. Источник ТАСС уточнил, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак. Ранее был задержан коммерческий директор медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Его арестовали по делу о вымогательстве у чиновников. Он был доставлен в отделение органов Москвы для проведения следственных действий, сообщает телеканал 360. А в доме Собчак, в связи с этим, проходили обыски, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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