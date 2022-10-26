Собчак покинула РФ, пока правоохранители пытались задержать ее

26 октября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Собчак уехала в Литву через Белоруссию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Ксения Собчак покинула Россию Журналистка Ксения Собчак уехала в Литву. Так ей удалось скрыться от задержания правоохранительными органами РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Ксения Собчак покинула Россию. Она въехала в Литву через Белоруссию», — пишет агентство в своем telegram-канале. Источник ТАСС уточнил, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак. Ранее был задержан коммерческий директор медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Его арестовали по делу о вымогательстве у чиновников. Он был доставлен в отделение органов Москвы для проведения следственных действий, сообщает телеканал 360. А в доме Собчак, в связи с этим, проходили обыски, передает RT.

Журналистка Ксения Собчак уехала в Литву. Так ей удалось скрыться от задержания правоохранительными органами РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Ксения Собчак покинула Россию. Она въехала в Литву через Белоруссию», — пишет агентство в своем telegram-канале. Источник ТАСС уточнил, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак. Ранее был задержан коммерческий директор медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилл Суханов. Его арестовали по делу о вымогательстве у чиновников. Он был доставлен в отделение органов Москвы для проведения следственных действий, сообщает телеканал 360. А в доме Собчак, в связи с этим, проходили обыски, передает RT.