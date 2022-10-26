Член-корреспондент Академии военных наук Козин назвал слабые стороны ВСУ

Член-корреспондент Академии военных наук Козин: слабой стороной ВСУ является низкий моральный дух

26 октября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

У Вооруженных сил Украины низкий моральный дух, считает Владимир Козин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Низкий моральный дух ВСУ и неполное снабжение необходимыми видами оружия являются слабыми сторонами армии Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Моральный дух у ВСУ очень низкий. И не все виды вооружений, которые они хотели бы получить от государств НАТО, они получили, а также не в том количестве, в котором запрашивали. И вообще украинское руководство начинает вызвать раздражение у руководства ведущих государств НАТО своей жадностью, своей настойчивостью, нетактичностью и неэффективностью. Потому что уже столько перемололи видов вооружений, которые поставляли им. НАТО беспокоится, что надо заново поднимать военно-промышленные комплексы в государствах североатлантического альянса, чтобы постоянно восполнять эти потери», — объяснил Владимир Козин. Член-корреспондент Академии военных наук РФ подчеркнул, что России необходимо уничтожать эти виды вооружения еще на границах передачи. «Необходимо оказывать постоянный отпор, постоянно уничтожать то, что поступает на любом отрезке передачи этих видов вооружений, от начала до конца. Лучше на дальних подступах, как говорят, по мере пересечения НАТОвско-украинской границы», — добавил Козин. Ранее украинский депутат Руслан Стефанчук направил Конгрессу США письмо с требованием предоставить ракетные комплексы большей дальности для поражения российских целей. В частности, ATACM, которые могут поражать цели на расстоянии 200 миль.

Низкий моральный дух ВСУ и неполное снабжение необходимыми видами оружия являются слабыми сторонами армии Украины. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Моральный дух у ВСУ очень низкий. И не все виды вооружений, которые они хотели бы получить от государств НАТО, они получили, а также не в том количестве, в котором запрашивали. И вообще украинское руководство начинает вызвать раздражение у руководства ведущих государств НАТО своей жадностью, своей настойчивостью, нетактичностью и неэффективностью. Потому что уже столько перемололи видов вооружений, которые поставляли им. НАТО беспокоится, что надо заново поднимать военно-промышленные комплексы в государствах североатлантического альянса, чтобы постоянно восполнять эти потери», — объяснил Владимир Козин. Член-корреспондент Академии военных наук РФ подчеркнул, что России необходимо уничтожать эти виды вооружения еще на границах передачи. «Необходимо оказывать постоянный отпор, постоянно уничтожать то, что поступает на любом отрезке передачи этих видов вооружений, от начала до конца. Лучше на дальних подступах, как говорят, по мере пересечения НАТОвско-украинской границы», — добавил Козин. Ранее украинский депутат Руслан Стефанчук направил Конгрессу США письмо с требованием предоставить ракетные комплексы большей дальности для поражения российских целей. В частности, ATACM, которые могут поражать цели на расстоянии 200 миль.