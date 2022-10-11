FP: Киев требует от США дальнобойное оружие после ударов РФ

11 октября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Украина в очередной раз потребовала увеличения поставок военной помощи от США, сообщает СМИ Фото: Владимир Андреев Украина обратилась к США с требованием предоставить ракетные комплексы большей дальности для поражения российских целей. Соответствующее письмо Конгрессу США направил украинский депутат Руслан Стефанчук. «Украина также хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила армии США тактические ракетные комплексы большей дальности, известные как ATACM, которые могут поражать российские цели на расстоянии 200 миль. А также ударные беспилотники Grey Eagle для противодействия серийным иранским беспилотникам, которые нанесли ущерб украинским линиям», — пишет американское издание Foreign Policy. Кроме того, Вооруженные силы Украины требуют предоставить им истребители F-15 и F-16 и зенитно-ракетные комплексы (NASAMS). Западные страны увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации страны. Так, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в очередной раз пообещал предоставить Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Украина обратилась к США с требованием предоставить ракетные комплексы большей дальности для поражения российских целей. Соответствующее письмо Конгрессу США направил украинский депутат Руслан Стефанчук. «Украина также хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила армии США тактические ракетные комплексы большей дальности, известные как ATACM, которые могут поражать российские цели на расстоянии 200 миль. А также ударные беспилотники Grey Eagle для противодействия серийным иранским беспилотникам, которые нанесли ущерб украинским линиям», — пишет американское издание Foreign Policy. Кроме того, Вооруженные силы Украины требуют предоставить им истребители F-15 и F-16 и зенитно-ракетные комплексы (NASAMS). Западные страны увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации страны. Так, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в очередной раз пообещал предоставить Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО).