РИАН: Собчак пересекала границу Литвы пешком

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак покинула РФ 26 октября Фото:
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Дело Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком границы Беларуси и Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

«Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы», — пишет агентство. Подробностей источник не сообщил.

Собчак покинула РФ в тот же день, когда силовики задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Они могут являться фигурантами дела о вымогательстве в особо крупном размере. По данным СМИ, потерпевшим в деле выступает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сама Собчак пока никак не комментировала происходящее.

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Журналистка Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком границы Беларуси и Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. «Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы», — пишет агентство. Подробностей источник не сообщил. Собчак покинула РФ в тот же день, когда силовики задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Они могут являться фигурантами дела о вымогательстве в особо крупном размере. По данным СМИ, потерпевшим в деле выступает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сама Собчак пока никак не комментировала происходящее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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