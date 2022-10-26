РИАН: Собчак пересекала границу Литвы пешком

Ксения Собчак покинула РФ 26 октября
новость из сюжетаДело Ксении Собчак
Журналистка Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком границы Беларуси и Литвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.
«Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы», — пишет агентство. Подробностей источник не сообщил.
Собчак покинула РФ в тот же день, когда силовики задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Они могут являться фигурантами дела о вымогательстве в особо крупном размере. По данным СМИ, потерпевшим в деле выступает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сама Собчак пока никак не комментировала происходящее.
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