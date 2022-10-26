26 октября 2022

Премьер Франции отказала Украине в ускоренном принятии в Евросоюз

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Евромайдан. Киев, флаг украины, флаг евросоюза
Вступление Украины в ЕС не отвечает интересам ни одной из стран Фото:

Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни одной страны. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«На Совете ЕС в июне Украине единогласно был предоставлен статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Путь к присоединению [к ЕС] долгий и трудоемкий. Не будет ускоренной процедуры или смягченных требований. Это не отвечало бы интересам ни Евросоюза, ни Украины», — отметила глава правительства во время выступления в сенате. Ее речь транслировалась в официальном twitter-аккаунте французского ведомства.

В конце июня Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в ЕС потребует много времени. В сентябре председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посещала Киев для обсуждения расширения Евросоюза.

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Вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни одной страны. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн. «На Совете ЕС в июне Украине единогласно был предоставлен статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Путь к присоединению [к ЕС] долгий и трудоемкий. Не будет ускоренной процедуры или смягченных требований. Это не отвечало бы интересам ни Евросоюза, ни Украины», — отметила глава правительства во время выступления в сенате. Ее речь транслировалась в официальном twitter-аккаунте французского ведомства. В конце июня Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Киеву нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в ЕС потребует много времени. В сентябре председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен посещала Киев для обсуждения расширения Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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