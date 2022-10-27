Власти Германии: использовать «Северные потоки» после взрывов невозможно

27 октября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Правительство Германии не верит, что «Северный поток 2» может функционировать Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Правительство Германии не верит, что Россия может эксплуатировать трубопровод «Северный поток» после диверсии. Об этом сообщает издание Spiegel. «Весьма вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе трубопроводные линии [„Северного потока“], и поэтому базовая техническая доступность больше не предоставляется», — заявили в правительстве. Также там добавили, что, несмотря на заявления Москвы о возможном использовании «Северного потока 2», Германия сомневается в том, что трубопровод цел после взрывов. Ранее сообщалось о диверсии на «Северных потоках», в результате которой произошла утечка газа. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия имеет необходимые технические средства для осуществления ремонта трубопровода, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод обеспечивал энергетическую надежность Германии, сообщает RT.

Правительство Германии не верит, что Россия может эксплуатировать трубопровод «Северный поток» после диверсии. Об этом сообщает издание Spiegel. «Весьма вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе трубопроводные линии [„Северного потока“], и поэтому базовая техническая доступность больше не предоставляется», — заявили в правительстве. Также там добавили, что, несмотря на заявления Москвы о возможном использовании «Северного потока 2», Германия сомневается в том, что трубопровод цел после взрывов. Ранее сообщалось о диверсии на «Северных потоках», в результате которой произошла утечка газа. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия имеет необходимые технические средства для осуществления ремонта трубопровода, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод обеспечивал энергетическую надежность Германии, сообщает RT.