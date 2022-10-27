Власти Германии: использовать «Северные потоки» после взрывов невозможно

Правительство Германии не верит, что Россия может эксплуатировать трубопровод «Северный поток» после диверсии. Об этом сообщает издание Spiegel.
«Весьма вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе трубопроводные линии [„Северного потока“], и поэтому базовая техническая доступность больше не предоставляется», — заявили в правительстве. Также там добавили, что, несмотря на заявления Москвы о возможном использовании «Северного потока 2», Германия сомневается в том, что трубопровод цел после взрывов.
Ранее сообщалось о диверсии на «Северных потоках», в результате которой произошла утечка газа. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия имеет необходимые технические средства для осуществления ремонта трубопровода, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод обеспечивал энергетическую надежность Германии, сообщает RT.
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Правительство Германии не верит, что Россия может эксплуатировать трубопровод «Северный поток» после диверсии. Об этом сообщает издание Spiegel. «Весьма вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе трубопроводные линии [„Северного потока“], и поэтому базовая техническая доступность больше не предоставляется», — заявили в правительстве. Также там добавили, что, несмотря на заявления Москвы о возможном использовании «Северного потока 2», Германия сомневается в том, что трубопровод цел после взрывов. Ранее сообщалось о диверсии на «Северных потоках», в результате которой произошла утечка газа. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что Россия имеет необходимые технические средства для осуществления ремонта трубопровода, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод обеспечивал энергетическую надежность Германии, сообщает RT.