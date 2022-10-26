В Кургане выросли цены на чай и овощи (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В курганских магазинах за неделю заметно подорожали картофель, помидоры, чай и бананы. Рост цен на них составил более 5%. Стоимость одного килограмма свеклы выросла почти на 7%. Соответствующая статистика приводится на сайте Свердловскстата.

«По данным на 24 октября 2022 года, средняя цена свеклы выросла до 22,34 рубля за килограмм. Рост составил 6,79%. Стоимость картофеля выросла на 5,90%. Один килограмм стоит 23,14 рубля. Килограмм помидоров подорожал до 101,14 рубля (+5,73%), чая — до 1 003,08 рубля (+5,10%). Стоимость бананов составляет 100,09 рубля (+3,08%)», — указано в статистике. Также подорожали мясные консервы для детского питания, соль и сыры.

Из подешевевших за неделю продуктов в лидерах оказалась вареная колбаса. Один килограмм стоит более 456 рублей (-3%). Сосиски и сардельки подешевели до 416 рублей (-2,3%). Стоимость сухих молочных смесей для детского питания снизилась на 2% и стоит 1 229 рублей.