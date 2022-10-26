В Перми будущих бойцов СВО бесплатно обучат оказанию первой помощи

Опытный медик обучит, как правильно остановить кровотечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для будущих участников СВО пройдет в Перми. Его проведет опытный врач, сотрудник скорой помощи Яков Аликин, уточняют в проекте «Помощь здесь. Пермский край».

«Если тебе пришла повестка, если ты уже ожидаешь отправки в часть, если ты собираешься пойти добровольцем, если твоя военно-учетная специальность и возраст являются приоритетными к призыву по частичной мобилизации, приходи и научись тому, что поможет спасти жизнь!» — говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Основное внимание на мастер-классе будет уделено ранениям, кровотечениям, личной аптечке и способам эвакуации.

Мастер-класс пройдет 30 октября в 10:00 по адресу: ул. Николая Островского, д. 49/24. Записаться можно по телефону: +7(342)246-22-98. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичные курсы проводят сотрудники пермской городской службы спасения.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек. В Пермском крае продолжается отправка мобилизованных в учебные центры. Так, накануне группа резервистов, призванных для участия в спецоперации, направилась в Елань. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса.