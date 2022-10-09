09 октября 2022
08 октября 2022

Пермские спасатели учат будущих участников СВО оказанию первой медпомощи

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Участников спецоперации научат оказывать первую медицинскую помощь Фото:
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Мобилизация в России

Сотрудники пермской городской службы спасения проводят бесплатные занятия для будущих и потенциальных участников спецоперации. Об этом сообщили в официальном паблике городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте».

«Темы проводимых занятий: оказание первой помощи, самопомощь, ранения и кровотечения, формирование индивидуальных и групповых аптечек, способы эвакуации. Занятия проводятся по предварительной записи бесплатно», — указано в посте группы «МКУ „Пермская городская служба спасения“».

Занятия начнутся с 16 октября. Они будут проводиться по адресу ул. Ижевская, 25а с 10 утра.

Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Сотрудники пермской городской службы спасения проводят бесплатные занятия для будущих и потенциальных участников спецоперации. Об этом сообщили в официальном паблике городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте». «Темы проводимых занятий: оказание первой помощи, самопомощь, ранения и кровотечения, формирование индивидуальных и групповых аптечек, способы эвакуации. Занятия проводятся по предварительной записи бесплатно», — указано в посте группы «МКУ „Пермская городская служба спасения“». Занятия начнутся с 16 октября. Они будут проводиться по адресу ул. Ижевская, 25а с 10 утра. Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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