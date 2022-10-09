Пермские спасатели учат будущих участников СВО оказанию первой медпомощи

Сотрудники пермской городской службы спасения проводят бесплатные занятия для будущих и потенциальных участников спецоперации. Об этом сообщили в официальном паблике городской службы спасения в соцсети «ВКонтакте».
«Темы проводимых занятий: оказание первой помощи, самопомощь, ранения и кровотечения, формирование индивидуальных и групповых аптечек, способы эвакуации. Занятия проводятся по предварительной записи бесплатно», — указано в посте группы «МКУ „Пермская городская служба спасения“».
Занятия начнутся с 16 октября. Они будут проводиться по адресу ул. Ижевская, 25а с 10 утра.
Российские военные проводят спецоперацию на территории Украины с конца февраля. На сегодняшний день под контролем находятся большая часть Запорожья и ДНР, кроме того, ЛНР и Херсонская область. После проведения референдумов указанные территории вошли в состав РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главная цель спецоперации — помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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