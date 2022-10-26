Свердловский экс-депутат Виноградов и его сын отправлены в колонию за создание ОПГ

27 октября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Виноградовы были признаны виновными в создании преступной группировки, действовавшей в 1990-х годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутат Артемовского (Свердловская область) Геннадий Виноградов, который создал ОПГ убийц и мошенников, и его сын Роман Виноградов отправлены в колонию на 15 и 11 лет соответственно. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил назначить Геннадию Виноградову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Роману Виноградову назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в решении суда. Прокуратура просила суд назначить Геннадию Виноградову 20 лет колонии, а его сыну — 15 лет. Суд присяжных заседателей признал виновными в совершении ряда преступлений. Следователи доказывали, что на вооружении банды состоял автомат Калашникова, несколько ружей, боевая граната, а также боеприпасы к пистолету. В 2003 году, по версии силовиков, ОПГ Виноградова убила бизнесмена Андрея Буксина, влиятельность которого составляла конкуренцию авторитету Виноградову-старшему. Убийцей предпринимателя считают Романа Виноградова, четырежды ударившего Буксина ножом, а затем выстрелил ему в голову в упор. Виноградовых считают причастными к поджогу машины владельца бизнеса по продаже металлолома. Кроме этого, группировка покушалась на редактора «Егоршинских вестей» Агзама Шарафиева, который нашел у своего дома гранату без чеки, помещенную в стакан. Для нейтрализации боеприпаса были вызваны саперы. Геннадия Виноградова считали авторитетом местные жители поселка Красногвардейского, которые обращались к создателю ОПГ для решения спорных вопросов. Однако некоторые пытались пойти против Виноградова. Тогда экс-депутат применял силовые методы решения проблемы. Один из самых громких случаев противостояния Виноградова с противниками, произошел в мае 1994 года. Сторонники Виноградова расстреляли машину, в которой сидели четверо местных жителей. Одного из них нашли убитым на берегу озера в Красногвардейском. Другого похитители — его окровавленный кроссовок, найденный жителями поселка. Геннадий Виноградов вместе со своим сыном предстал перед судом 15 сентября. Для решения их судьбы была собрана коллегия присяжных заседателей, заявивших, что бандиты не достойны снисхождения. Они посетили десятки заседаний, на которых бывшие друзья Виноградова-старшего дали показания против него и в деталях рассказали, как совершались убийства. По версии следствия, ОПГ работала с 1994 по 2021 год.

Экс-депутат Артемовского (Свердловская область) Геннадий Виноградов, который создал ОПГ убийц и мошенников, и его сын Роман Виноградов отправлены в колонию на 15 и 11 лет соответственно. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил назначить Геннадию Виноградову наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Роману Виноградову назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в решении суда. Прокуратура просила суд назначить Геннадию Виноградову 20 лет колонии, а его сыну — 15 лет. Суд присяжных заседателей признал виновными в совершении ряда преступлений. Следователи доказывали, что на вооружении банды состоял автомат Калашникова, несколько ружей, боевая граната, а также боеприпасы к пистолету. В 2003 году, по версии силовиков, ОПГ Виноградова убила бизнесмена Андрея Буксина, влиятельность которого составляла конкуренцию авторитету Виноградову-старшему. Убийцей предпринимателя считают Романа Виноградова, четырежды ударившего Буксина ножом, а затем выстрелил ему в голову в упор. Виноградовых считают причастными к поджогу машины владельца бизнеса по продаже металлолома. Кроме этого, группировка покушалась на редактора «Егоршинских вестей» Агзама Шарафиева, который нашел у своего дома гранату без чеки, помещенную в стакан. Для нейтрализации боеприпаса были вызваны саперы. Геннадия Виноградова считали авторитетом местные жители поселка Красногвардейского, которые обращались к создателю ОПГ для решения спорных вопросов. Однако некоторые пытались пойти против Виноградова. Тогда экс-депутат применял силовые методы решения проблемы. Один из самых громких случаев противостояния Виноградова с противниками, произошел в мае 1994 года. Сторонники Виноградова расстреляли машину, в которой сидели четверо местных жителей. Одного из них нашли убитым на берегу озера в Красногвардейском. Другого похитители — его окровавленный кроссовок, найденный жителями поселка. Геннадий Виноградов вместе со своим сыном предстал перед судом 15 сентября. Для решения их судьбы была собрана коллегия присяжных заседателей, заявивших, что бандиты не достойны снисхождения. Они посетили десятки заседаний, на которых бывшие друзья Виноградова-старшего дали показания против него и в деталях рассказали, как совершались убийства. По версии следствия, ОПГ работала с 1994 по 2021 год.