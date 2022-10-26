Силовики в ЯНАО прекратили дело мэра, подозревающегося в махинациях с жильем

Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы прекратили уголовное дело в отношении главы села Гыда (Тазовский район ЯНАО) Олега Шабалина, которого подозревали в махинациях с муниципальным жильем. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре округа.

«Дело прекращено в конце августа в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили агентству в силовом ведомстве. В администрацию Тазовского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

В мае 2022 года в отношении главы администрации села Олега Шаблина было возбуждено уголовное дело. По информации на сайте прокуратуры ЯНАО, глава передал гражданам в соцнайм квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.

Ранее URA.RU сообщало, что Олега Шабалина оштрафовали на 20 тыс. рублей за попытку приобрести катер за 9 млн рублей на бюджетные деньги. Администрация не смогла объяснить, зачем им понадобилась лодка, которую выставили на закупки.

Обновлено в 16:02

«Данной информацией не располагаем. Официальные документы в адрес указанного должностного лица пока не поступали», — ответили в мэрии.