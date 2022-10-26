Мэр Кургана пообещала сделать подарок для детей мобилизованных

Детям мобилизованных курганцев покажут бесплатные новогодние представления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дети мобилизованных курганцев смогу бесплатно посетить новогоднее представление или сказку. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале в информации о том, как Курган готовится к празднику.

«Как и в предыдущие годы, во дворцах культуры и культурных центрах пройдут новогодние сказки и представления. Обязательно пригласим на них ребят из семей мобилизованных курганцев. Каждый из них получит пригласительный билет, по которому сможет бесплатно посмотреть новогодние представление», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

Глава города также отметила, что в этом году покупать за счет бюджета новые фигуры и гирлянды не будут. Украшать площадь и городские площадки будут за счет внебюджетных средств и имеющихся у города ресурсов. Сейчас мэрия проводит ревизию гирлянд и освещения, и формирует праздничную программу.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных, объявил глава региона. Мэр Кургана поддержала решение Шумкова отдать новогодние деньги на помощь мобилизованным.