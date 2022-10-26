26 октября 2022

5 тысяч школьников получат бесплатные путевки для путешествий по ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, своих не бросаем, дети донбасса, школьный лагерь, университетские сезоны, экскурсия школьников
Дети из ХМАО смогут бесплатно поехать в тур за счет социальных сертификатов Фото:

Почти пять тысяч школьников из ХМАО смогут бесплатно приобрести туры по Югре с помощью социальных сертификатов. Об этом URA.RU рассказали в управлении по развитию туризма и внешних связей ХМАО.

«Поехать может любой школьник, главное оставить заявку на портале социальных услуг Югры. Всего планируется реализовать 4 899 сертификатов. После выдачи сертификата представитель ребенка заключает договор с туроператором на получение услуги. Его можно использовать только для путешествий по округу», — сказали в управлении туризма.

И добавили, что выдача сертификатов началась впервые в этом году. «Это пилотный федеральный проект, в котором участвует порядка 17 регионов, ХМАО в их числе», — заключили в управлении туризма. Финансирование ведется из федерального бюджета совместно с региональным софинансированием.

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Почти пять тысяч школьников из ХМАО смогут бесплатно приобрести туры по Югре с помощью социальных сертификатов. Об этом URA.RU рассказали в управлении по развитию туризма и внешних связей ХМАО. «Поехать может любой школьник, главное оставить заявку на портале социальных услуг Югры. Всего планируется реализовать 4 899 сертификатов. После выдачи сертификата представитель ребенка заключает договор с туроператором на получение услуги. Его можно использовать только для путешествий по округу», — сказали в управлении туризма. И добавили, что выдача сертификатов началась впервые в этом году. «Это пилотный федеральный проект, в котором участвует порядка 17 регионов, ХМАО в их числе», — заключили в управлении туризма. Финансирование ведется из федерального бюджета совместно с региональным софинансированием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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