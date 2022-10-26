5 тысяч школьников получат бесплатные путевки для путешествий по ХМАО

27 октября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Дети из ХМАО смогут бесплатно поехать в тур за счет социальных сертификатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Почти пять тысяч школьников из ХМАО смогут бесплатно приобрести туры по Югре с помощью социальных сертификатов. Об этом URA.RU рассказали в управлении по развитию туризма и внешних связей ХМАО. «Поехать может любой школьник, главное оставить заявку на портале социальных услуг Югры. Всего планируется реализовать 4 899 сертификатов. После выдачи сертификата представитель ребенка заключает договор с туроператором на получение услуги. Его можно использовать только для путешествий по округу», — сказали в управлении туризма. И добавили, что выдача сертификатов началась впервые в этом году. «Это пилотный федеральный проект, в котором участвует порядка 17 регионов, ХМАО в их числе», — заключили в управлении туризма. Финансирование ведется из федерального бюджета совместно с региональным софинансированием.

Почти пять тысяч школьников из ХМАО смогут бесплатно приобрести туры по Югре с помощью социальных сертификатов. Об этом URA.RU рассказали в управлении по развитию туризма и внешних связей ХМАО. «Поехать может любой школьник, главное оставить заявку на портале социальных услуг Югры. Всего планируется реализовать 4 899 сертификатов. После выдачи сертификата представитель ребенка заключает договор с туроператором на получение услуги. Его можно использовать только для путешествий по округу», — сказали в управлении туризма. И добавили, что выдача сертификатов началась впервые в этом году. «Это пилотный федеральный проект, в котором участвует порядка 17 регионов, ХМАО в их числе», — заключили в управлении туризма. Финансирование ведется из федерального бюджета совместно с региональным софинансированием.