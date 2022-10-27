Депутат предложила отменить знаковую тусовку для элиты Екатеринбурга, но получила жесткий ответ

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко («Единая Россия») предложила однопартийцам отменить торжественное собрание по случаю 235-летия представительного органа, намеченное на 23 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на недавнем собрании партийцев, и подтвердила сама Бондаренко.
Потратить на прием планируется 1,3 миллиона рублей (средства заложили в смету думы еще в конце 2021-го, до всех событий). По итогам конкурса местом проведения выбрали ЦК «Верх-Исетский». Ожидается присутствие 300 гостей — депутатов всех семи созывов думы, городских и региональных чиновников, почетных граждан.
«Бондаренко на заседании фракции ЕР предложила отказаться от торжества. Мол, сейчас не время. Как мы потом людям объясним?» — поделился свидетель. Другим предложением Бондаренко было, как утверждает источник, продавать пригласительные на тусовку — за десять тысяч рублей. А собранные деньги отправить на нужды армии или семей мобилизованных.
Обе задумки отверг вице-спикер думы Виктор Тестов, главный организатор события. В кулуарах его якобы поддержал глава города Алексей Орлов.
Отвечая на вопрос URA.RU, Бондаренко заявила, что не предлагала именно продавать пригласительные. «Я предложила сделать мероприятие благотворительным, и по итогам приобрести, например, дрон. И отправить нашим ребятам в 228-й [мотострелковый] полк», — прокомментировала Бондаренко. «Я считаю, что не время сейчас проводить мероприятия и тратить деньги, когда их можно направить на нужды ребят, которые находятся на передовой, их семей», — добавила она. Описывать реакцию коллег на ее предложение Бондаренко не стала: «Пусть останется на их совести».
Тестов в разговоре с корреспондентом тоже решил не вдаваться в подробности кабинетного спора. «Важно отметить следующее. Российские депутаты любого уровня, безусловно, не имеют права оставаться в стороне от событий, которые происходят. Но оказывать поддержку нужно грамотно и профессионально!» — сказал он.
«В цивилизованных, культурных обществах есть традиции, которым следуют во все времена. Не проводить собрание — неверно идеологически. Какими бы сложными ни были внешние обстоятельства, жизнь продолжается. 23 ноября мы хотим отчитаться за свою работу, рассказать об уже сделанном и о планах. Для нас это уникальная возможность, во-первых, поблагодарить наших ветеранов, почетных граждан за их вклад в развитие Екатеринбурга, а во-вторых, поделиться с ними, имеющими богатый опыт, идеями, выслушать советы. Это наша история, и ее нужно чтить», — добавил Тестов.
На собрании также обсудят, как депутаты помогли (и помогают) российской армии и флоту, анонсировал Тестов. Последние 20 лет он является активным членом попечительского совета «Фонда помощи экипажам атомных подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». За это время на помощь офицерам и их семьям были потрачены десятки миллионов рублей.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo