Депутат предложила отменить знаковую тусовку для элиты Екатеринбурга, но получила жесткий ответ

27 октября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Идея Елены Бондаренко вызвала оживленную дискуссию в кулуарах думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко («Единая Россия») предложила однопартийцам отменить торжественное собрание по случаю 235-летия представительного органа, намеченное на 23 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на недавнем собрании партийцев, и подтвердила сама Бондаренко. Потратить на прием планируется 1,3 миллиона рублей (средства заложили в смету думы еще в конце 2021-го, до всех событий). По итогам конкурса местом проведения выбрали ЦК «Верх-Исетский». Ожидается присутствие 300 гостей — депутатов всех семи созывов думы, городских и региональных чиновников, почетных граждан. «Бондаренко на заседании фракции ЕР предложила отказаться от торжества. Мол, сейчас не время. Как мы потом людям объясним?» — поделился свидетель. Другим предложением Бондаренко было, как утверждает источник, продавать пригласительные на тусовку — за десять тысяч рублей. А собранные деньги отправить на нужды армии или семей мобилизованных. Обе задумки отверг вице-спикер думы Виктор Тестов, главный организатор события. В кулуарах его якобы поддержал глава города Алексей Орлов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга отменил новогодние корпоративы. Видео Отвечая на вопрос URA.RU, Бондаренко заявила, что не предлагала именно продавать пригласительные. «Я предложила сделать мероприятие благотворительным, и по итогам приобрести, например, дрон. И отправить нашим ребятам в 228-й [мотострелковый] полк», — прокомментировала Бондаренко. «Я считаю, что не время сейчас проводить мероприятия и тратить деньги, когда их можно направить на нужды ребят, которые находятся на передовой, их семей», — добавила она. Описывать реакцию коллег на ее предложение Бондаренко не стала: «Пусть останется на их совести». Тестов в разговоре с корреспондентом тоже решил не вдаваться в подробности кабинетного спора. «Важно отметить следующее. Российские депутаты любого уровня, безусловно, не имеют права оставаться в стороне от событий, которые происходят. Но оказывать поддержку нужно грамотно и профессионально!» — сказал он. «В цивилизованных, культурных обществах есть традиции, которым следуют во все времена. Не проводить собрание — неверно идеологически. Какими бы сложными ни были внешние обстоятельства, жизнь продолжается. 23 ноября мы хотим отчитаться за свою работу, рассказать об уже сделанном и о планах. Для нас это уникальная возможность, во-первых, поблагодарить наших ветеранов, почетных граждан за их вклад в развитие Екатеринбурга, а во-вторых, поделиться с ними, имеющими богатый опыт, идеями, выслушать советы. Это наша история, и ее нужно чтить», — добавил Тестов. На собрании также обсудят, как депутаты помогли (и помогают) российской армии и флоту, анонсировал Тестов. Последние 20 лет он является активным членом попечительского совета «Фонда помощи экипажам атомных подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». За это время на помощь офицерам и их семьям были потрачены десятки миллионов рублей.

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко («Единая Россия») предложила однопартийцам отменить торжественное собрание по случаю 235-летия представительного органа, намеченное на 23 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на недавнем собрании партийцев, и подтвердила сама Бондаренко. Потратить на прием планируется 1,3 миллиона рублей (средства заложили в смету думы еще в конце 2021-го, до всех событий). По итогам конкурса местом проведения выбрали ЦК «Верх-Исетский». Ожидается присутствие 300 гостей — депутатов всех семи созывов думы, городских и региональных чиновников, почетных граждан. «Бондаренко на заседании фракции ЕР предложила отказаться от торжества. Мол, сейчас не время. Как мы потом людям объясним?» — поделился свидетель. Другим предложением Бондаренко было, как утверждает источник, продавать пригласительные на тусовку — за десять тысяч рублей. А собранные деньги отправить на нужды армии или семей мобилизованных. Обе задумки отверг вице-спикер думы Виктор Тестов, главный организатор события. В кулуарах его якобы поддержал глава города Алексей Орлов. Отвечая на вопрос URA.RU, Бондаренко заявила, что не предлагала именно продавать пригласительные. «Я предложила сделать мероприятие благотворительным, и по итогам приобрести, например, дрон. И отправить нашим ребятам в 228-й [мотострелковый] полк», — прокомментировала Бондаренко. «Я считаю, что не время сейчас проводить мероприятия и тратить деньги, когда их можно направить на нужды ребят, которые находятся на передовой, их семей», — добавила она. Описывать реакцию коллег на ее предложение Бондаренко не стала: «Пусть останется на их совести». Тестов в разговоре с корреспондентом тоже решил не вдаваться в подробности кабинетного спора. «Важно отметить следующее. Российские депутаты любого уровня, безусловно, не имеют права оставаться в стороне от событий, которые происходят. Но оказывать поддержку нужно грамотно и профессионально!» — сказал он. «В цивилизованных, культурных обществах есть традиции, которым следуют во все времена. Не проводить собрание — неверно идеологически. Какими бы сложными ни были внешние обстоятельства, жизнь продолжается. 23 ноября мы хотим отчитаться за свою работу, рассказать об уже сделанном и о планах. Для нас это уникальная возможность, во-первых, поблагодарить наших ветеранов, почетных граждан за их вклад в развитие Екатеринбурга, а во-вторых, поделиться с ними, имеющими богатый опыт, идеями, выслушать советы. Это наша история, и ее нужно чтить», — добавил Тестов. На собрании также обсудят, как депутаты помогли (и помогают) российской армии и флоту, анонсировал Тестов. Последние 20 лет он является активным членом попечительского совета «Фонда помощи экипажам атомных подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». За это время на помощь офицерам и их семьям были потрачены десятки миллионов рублей.