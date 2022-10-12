Мэр Екатеринбурга отменил новогодние корпоративы. Видео

12 октября 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, решение он принял уже давно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отказаться от новогодних приемов и корпоративов, которые в прежние годы проводились чиновниками за бюджетные деньги. Об этом градоначальник рассказал URA.RU. «У нас каждый год по традиции проводился прием главы — в ТЮЗе. Естественно, мы его отменяем», — поделился градоначальник. Не будет, по его словам, и других «взрослых» праздников. Сэкономленные бюджетные средства власти направят на новогодние представления для детей мобилизованных мужчин и силовиков, выполняющих задачи в рамках спецоперации РФ на Украине, пообещал Орлов. Такое решение было принято еще до всех событий, заверил он. «Я же в целом не сторонник проводить за бюджетный счет какие-то приемы и корпоративы. Вы могли убедиться в этом, побывав на приеме по случаю „Иннопрома“», — сказал Орлов корреспонденту. Та июльская вечеринка действительно была оплачена бизнесменами. «Поэтому, еще раз, корпоративны и приемы мы проводить не будем, это исключено. Делаем упор на наших деток», — добавил Орлов. Он также напомнил, что в 2021 году предприниматели помогли ему организовать несколько благотворительных елок. В этом году будет то же самое, анонсировал мэр. Новость по теме Мэр Екатеринбурга осудил чиновников, отменивших новогодние гуляния из-за спецоперации Не оставил Орлов без комментария и неофициальную информацию о том, что на одном из недавних совещаний якобы осудил чиновников, массово отменяющих в своих городах и регионах празднование Нового года. Как писало URA.RU, высвободившиеся бюджетные средства они направляют на нужды армии и семей мобилизованных (в Минобороны уже усомнились в обоснованности таких шагов). Во-первых, полномочий подобным образом перераспределять деньги налогоплательщиков у него как мэра по закону нет, объяснил Орлов. «[Во-вторых] я же никого не критикую. У каждого [города и региона] свои возможности. У нас [бюджетные] затраты на новогодний городок, он у нас в плане, конкурсные процедуры проводятся. Ведь все мы были детьми, ждали Новый год. Людям надо создать настроение», — аргументировал мэр. На строительство ледового городка в центре города из бюджета в 2022 году потратят около 25 миллионов рублей.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отказаться от новогодних приемов и корпоративов, которые в прежние годы проводились чиновниками за бюджетные деньги. Об этом градоначальник рассказал URA.RU. «У нас каждый год по традиции проводился прием главы — в ТЮЗе. Естественно, мы его отменяем», — поделился градоначальник. Не будет, по его словам, и других «взрослых» праздников. Сэкономленные бюджетные средства власти направят на новогодние представления для детей мобилизованных мужчин и силовиков, выполняющих задачи в рамках спецоперации РФ на Украине, пообещал Орлов. Такое решение было принято еще до всех событий, заверил он. «Я же в целом не сторонник проводить за бюджетный счет какие-то приемы и корпоративы. Вы могли убедиться в этом, побывав на приеме по случаю „Иннопрома“», — сказал Орлов корреспонденту. Та июльская вечеринка действительно была оплачена бизнесменами. «Поэтому, еще раз, корпоративны и приемы мы проводить не будем, это исключено. Делаем упор на наших деток», — добавил Орлов. Он также напомнил, что в 2021 году предприниматели помогли ему организовать несколько благотворительных елок. В этом году будет то же самое, анонсировал мэр. Не оставил Орлов без комментария и неофициальную информацию о том, что на одном из недавних совещаний якобы осудил чиновников, массово отменяющих в своих городах и регионах празднование Нового года. Как писало URA.RU, высвободившиеся бюджетные средства они направляют на нужды армии и семей мобилизованных (в Минобороны уже усомнились в обоснованности таких шагов). Во-первых, полномочий подобным образом перераспределять деньги налогоплательщиков у него как мэра по закону нет, объяснил Орлов. «[Во-вторых] я же никого не критикую. У каждого [города и региона] свои возможности. У нас [бюджетные] затраты на новогодний городок, он у нас в плане, конкурсные процедуры проводятся. Ведь все мы были детьми, ждали Новый год. Людям надо создать настроение», — аргументировал мэр. На строительство ледового городка в центре города из бюджета в 2022 году потратят около 25 миллионов рублей.