Путин заявил, что у России не было недооценки Украины

Россия видела, что происходило на Украине последние восемь лет, заявил Путин
Россия прекрасно видела, что происходит на Украине, у Москвы не было недооценки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».
«Да нет, не было недооценки. Мы видели, что происходит. Там 8 лет укрепрайон создавали на Донбассе. Мы прекрасно понимали, что процесс будет продолжаться. Чем дальше, тем хуже было бы. Натовское освоение территории шло полным ходом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
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