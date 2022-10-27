Путин заявил, что у России не было недооценки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия видела, что происходило на Украине последние восемь лет, заявил Путин Фото:

Россия прекрасно видела, что происходит на Украине, у Москвы не было недооценки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Да нет, не было недооценки. Мы видели, что происходит. Там 8 лет укрепрайон создавали на Донбассе. Мы прекрасно понимали, что процесс будет продолжаться. Чем дальше, тем хуже было бы. Натовское освоение территории шло полным ходом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия прекрасно видела, что происходит на Украине, у Москвы не было недооценки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай». «Да нет, не было недооценки. Мы видели, что происходит. Там 8 лет укрепрайон создавали на Донбассе. Мы прекрасно понимали, что процесс будет продолжаться. Чем дальше, тем хуже было бы. Натовское освоение территории шло полным ходом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в сообществе URA.RU во «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...