Кадыров снова атаковал генерала-героя Лапина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил желание обсудить с Героем России генералом Александром Лапиным его действия на участке фронта возле населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.
«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — заявил Кадыров. Глава Чечни отметил, что обсуждения требует решение о снятии с обороны города Рубежное, а также качество коммуникации между генералом и военнослужащими.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил желание обсудить с Героем России генералом Александром Лапиным его действия на участке фронта возле населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — заявил Кадыров. Глава Чечни отметил, что обсуждения требует решение о снятии с обороны города Рубежное, а также качество коммуникации между генералом и военнослужащими. Ранее Кадыров подвергал критике решения Лапина при обороне Красного Лимана. Глава Чечни рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться на одном из участков фронта, передает RT. Тем временем, бойцам батальона «Запад-Ахмат» удалось занять новый рубеж в Донбассе, сообщает «Национальная служба новостей».