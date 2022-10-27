Путин рассказал анекдот про спецоперацию и санкции

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Все проблемы Европы произошли из-за неправильных решений европейского руководства, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. Это произошло на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? Потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает. А мы здесь причем? Мы ввели санкции против русских, чтобы им было плохо. А мы что русские?», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU ВКонтакте. Российский лидер добавил, что все проблемы Европы связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков.

Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.

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Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. Это произошло на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? Потому что Россия напала на Украину. Ребенок спрашивает. А мы здесь причем? Мы ввели санкции против русских, чтобы им было плохо. А мы что русские?», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU ВКонтакте. Российский лидер добавил, что все проблемы Европы связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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