Материальную помощь мобилизованным освободят от налогов

28 октября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Материальная помощь мобилизованным не будет облагаться НДФЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Материальную помощь мобилизованным россиянам предлагается освободить от обложения налогом доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами. Соответствующие поправки к законопроекту подготовил Минфин. «Для поддержки мобилизованных граждан Правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми, в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество», — говорится в заявлении главы министерства Антона Силуанова. Информация опубликована на сайте Минфина. Отмечается, что поправки одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Госдуму. Ранее с подобной инициативой выступали депутаты от фракции ЛДПР. Парламентарии предлагали освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с отправкой на фронт. Также в Госдуме выступали за возмещение затрат мобилизованных россиян на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и прочих вещей, необходимых для службы. Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Материальную помощь мобилизованным россиянам предлагается освободить от обложения налогом доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами. Соответствующие поправки к законопроекту подготовил Минфин. «Для поддержки мобилизованных граждан Правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми, в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество», — говорится в заявлении главы министерства Антона Силуанова. Информация опубликована на сайте Минфина. Отмечается, что поправки одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Госдуму. Ранее с подобной инициативой выступали депутаты от фракции ЛДПР. Парламентарии предлагали освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с отправкой на фронт. Также в Госдуме выступали за возмещение затрат мобилизованных россиян на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и прочих вещей, необходимых для службы. Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.