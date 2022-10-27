27 октября 2022

Материальную помощь мобилизованным освободят от налогов

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Материальная помощь мобилизованным не будет облагаться НДФЛ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Материальную помощь мобилизованным россиянам предлагается освободить от обложения налогом доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами. Соответствующие поправки к законопроекту подготовил Минфин.

«Для поддержки мобилизованных граждан Правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми, в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество», — говорится в заявлении главы министерства Антона Силуанова. Информация опубликована на сайте Минфина. Отмечается, что поправки одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

Ранее с подобной инициативой выступали депутаты от фракции ЛДПР. Парламентарии предлагали освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с отправкой на фронт. Также в Госдуме выступали за возмещение затрат мобилизованных россиян на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и прочих вещей, необходимых для службы. Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Материальную помощь мобилизованным россиянам предлагается освободить от обложения налогом доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами. Соответствующие поправки к законопроекту подготовил Минфин. «Для поддержки мобилизованных граждан Правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми, в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество», — говорится в заявлении главы министерства Антона Силуанова. Информация опубликована на сайте Минфина. Отмечается, что поправки одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Госдуму. Ранее с подобной инициативой выступали депутаты от фракции ЛДПР. Парламентарии предлагали освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с отправкой на фронт. Также в Госдуме выступали за возмещение затрат мобилизованных россиян на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и прочих вещей, необходимых для службы. Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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