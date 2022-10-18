В Госдуме предложили новую льготу для компаний с мобилизованными сотрудниками

19 октября 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Власти поддержат работодателей, оказывающих помощь мобилизованным сотрудникам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Работодателей, оказывающих материальную помощь своим сотрудникам, подпавшим под частичную мобилизацию, предложили освободить от налогообложения за эти отчисления. Соответствующий законопроект в ближайшее время намерены внести в Государственную думу. «Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. Необходимо убрать избыточные барьеры», — приводят «Известия» слова одного из разработчиков проекта, депутата ЛДПР Владимира Кошелева. В связи с этим парламентарии предлагают освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с мобилизацией. В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Для них государство уже разработало меры поддержки. Так, Путин уже подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам спецоперации. Льготный период будет длиться все время нахождения на фронте и месяц после. Также семьи призванных граждан освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ.

Работодателей, оказывающих материальную помощь своим сотрудникам, подпавшим под частичную мобилизацию, предложили освободить от налогообложения за эти отчисления. Соответствующий законопроект в ближайшее время намерены внести в Государственную думу. «Сегодня важно поддержать работодателей, которые оказывают материальную поддержку мобилизованным на военную службу работникам. Необходимо убрать избыточные барьеры», — приводят «Известия» слова одного из разработчиков проекта, депутата ЛДПР Владимира Кошелева. В связи с этим парламентарии предлагают освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника, если работодатель оказал ему единовременную материальную помощь в связи с мобилизацией. В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Для них государство уже разработало меры поддержки. Так, Путин уже подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам спецоперации. Льготный период будет длиться все время нахождения на фронте и месяц после. Также семьи призванных граждан освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ.