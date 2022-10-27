ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине

28 октября 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

В ООН сообщили об отсутствии полномочий для расследования биолабораторий на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Биолаборатории на Украине ООН не обладает ни мандатом, ни техническими возможностями, чтобы расследовать обвинения России в связи с деятельностью биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил в четверг на заседании Совбеза ООН заместитель представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо в ответ на запрос России. «Нам известно, что Россия направила официальную жалобу. <…> ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия. <…> Я также хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации», — приводит слова представителя ООН ТАСС. Во вторник Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности Пентагона. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных в непосредственной близости к российским границам.

ООН не обладает ни мандатом, ни техническими возможностями, чтобы расследовать обвинения России в связи с деятельностью биолабораторий США на территории Украины. Об этом заявил в четверг на заседании Совбеза ООН заместитель представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо в ответ на запрос России. «Нам известно, что Россия направила официальную жалобу. <…> ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия. <…> Я также хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации», — приводит слова представителя ООН ТАСС. Во вторник Россия подала жалобу на США и Украину из-за нарушений в контексте их военно-биологической деятельности, предает RT. Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности Пентагона. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных в непосредственной близости к российским границам.