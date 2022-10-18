Восемь стран призвали ООН задействовать Конвенцию о биооружии из-за биолабораторий США на Украине

19 октября 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Группа стран в ООН призвала задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США Фото: katehon.com новость из сюжета Биолаборатории на Украине Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом рассказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов. «Призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм шестой статьи Конвенции», — сказал дипломат, пишет РИА «Новости». Он передал, что пока нет исчерпывающих доказательств того, что Вашингтон осуществлял военно-биологическую деятельность на территории Украины. При этом он подчеркнул, что вопросы к США все же остаются. Ранее КНДР обвинила США в причастности к «биологическому терроризму» из-за того, что американские ученые якобы проводят эксперименты с патогенами на территории Украины. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных в непосредственной близости к границам РФ.

Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм Конвенции о биологическом оружии из-за военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом рассказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов. «Призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм шестой статьи Конвенции», — сказал дипломат, пишет РИА «Новости». Он передал, что пока нет исчерпывающих доказательств того, что Вашингтон осуществлял военно-биологическую деятельность на территории Украины. При этом он подчеркнул, что вопросы к США все же остаются. Ранее КНДР обвинила США в причастности к «биологическому терроризму» из-за того, что американские ученые якобы проводят эксперименты с патогенами на территории Украины. В сентябре Минобороны РФ предупредило об обнаружении более 50 биолабораторий, расположенных в непосредственной близости к границам РФ.