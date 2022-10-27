Курганское правительство выделило десятки миллионов на ремонт двух мостов

В 2023 году в Шатровском округе отремонтируют два моста за региональные деньги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области выделило десятки миллионов рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. Об этом заявил глава округа Леонид Рассохин в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Есть хорошие новости и на 2023 год. Более 27 млн рублей выделено правительством области на ремонт двух мостов через старицу на автомобильной дороге Мостовское — Духовка», — пишет Рассохин. По его словам, работы планируется завершить до 2024 года. На время ремонтных работ будут обустроены объездные пути для сохранения действующих маршрутов.

В 2022 году в округе завершили ремонт трех мостов: в селе Шатрово по ул. Ленина, в деревнях Дворцы и Сопинина при въезде в населенные пункты. На объектах поменяли полотна, частично заменили сваи и прогоны.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут нового подрядчика, который отремонтирует новость через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова. В июле 2022 года контракт был заключен с компанией из Екатеринбурга «Сити-Билдинг».