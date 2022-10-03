Курганские власти расторгли контракт о ремонте моста и ищут нового подрядчика

03 октября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Мост планируют отремонтировать до конца 2023 года Фото: Екатерина Сычкова В Кургане ищут новую компанию, которая отремонтирует мост через реку Тобол на ул. Бурова-Петрова. С подрядчиком, который в июле победил в конкурсе, связанным с ремонтом моста, контракт был расторгнут. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть контракт. <…> Стороны каких-либо претензий в связи с расторжением контракта не имеют», — указано в соглашении о расторжении муниципального контракта. Контракт был заключен 13 июля, а расторгнут 17 августа. В компании из Екатеринбурга «Сити билдинг», которая должна была выполнить капремонт моста, URA.RU объяснили, что ее представители готовы были выполнить работы, но заказчик не смог выделить финансирование в необходимом запланированном объеме, из-за чего контракт пришлось расторгнуть. «Контракт на ремонт Бурова-Петровского моста расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению нового подрядчика», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. Новый конкурс, связанный с поиском подрядчика, объявили 30 сентября. Заявки принимаются до 10 октября. Начальная цена, как и в прошлый раз, составляет 122,9 млн рублей. В старой документации было указано, что капитальный ремонт моста должны закончить 1 июня 2023 года. Теперь планируется, что мост будут ремонтировать с 1 апреля до 1 декабря 2023 года.

В Кургане ищут новую компанию, которая отремонтирует мост через реку Тобол на ул. Бурова-Петрова. С подрядчиком, который в июле победил в конкурсе, связанным с ремонтом моста, контракт был расторгнут. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть контракт. <…> Стороны каких-либо претензий в связи с расторжением контракта не имеют», — указано в соглашении о расторжении муниципального контракта. Контракт был заключен 13 июля, а расторгнут 17 августа. В компании из Екатеринбурга «Сити билдинг», которая должна была выполнить капремонт моста, URA.RU объяснили, что ее представители готовы были выполнить работы, но заказчик не смог выделить финансирование в необходимом запланированном объеме, из-за чего контракт пришлось расторгнуть. «Контракт на ремонт Бурова-Петровского моста расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению нового подрядчика», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. Новый конкурс, связанный с поиском подрядчика, объявили 30 сентября. Заявки принимаются до 10 октября. Начальная цена, как и в прошлый раз, составляет 122,9 млн рублей. В старой документации было указано, что капитальный ремонт моста должны закончить 1 июня 2023 года. Теперь планируется, что мост будут ремонтировать с 1 апреля до 1 декабря 2023 года.