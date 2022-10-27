Жены челябинских мобилизованных получат по 50 тысяч рублей

Семьи могут рассчитывать на поддержку от региональных властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области начался прием заявлений на предоставление единовременной выплаты мобилизованным гражданам. Предусмотрено, что выплату в 50 тысяч рублей сможет получить супруга резервиста. Об этом URA.RU сообщили 28 октября в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

«Мера соцподдержки установлена по решению губернатора Алексея Текслера. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Обращаться с заявлением и документами необходимо в управления соцзащиты по месту жительства. Для удобства граждан управления будут работать в субботу, 29 октября», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Единовременная выплата предоставляется гражданам, призванным военкоматом Челябинской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ». Также предусмотрено, что выплату вместо мобилизованного южноуральца может получить супруга.

«Губернатор поставил задачу в максимально короткие сроки перечислить выплаты мобилизованным. Мы задействовали все возможные ресурсы. Часть выплат мы осуществим в проактивном режиме. С этой целью мы перепроверим данные по тем семьям, кто уже получил выплату в размере 20 тысяч рублей», — заявила региональный министр социальных отношений Ирина Буторина.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.