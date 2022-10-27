Челябинский замминистра получил новую должность

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев стал руководителем Главного управления государственного строительного надзора. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан губернатором Алексеем Текслером.
«Назначить Мозгалева Кирилла Михайловича начальником Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — говорится в тексте документа.
Мозгалев уже входил в управление госстройнадзора. Он занимал должность зама начальника. Тогда управление входило в структуру минстроя, и только в конце августа этого года оно было выведено в отдельное ведомство.
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