27 октября 2022

Челябинский замминистра получил новую должность

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Постановление о назначении Кирилла Мозгалева на должность руководителя ГУ госстройнадзора подписал глава региона Алексей Текслер Фото:

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев стал руководителем Главного управления государственного строительного надзора. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан губернатором Алексеем Текслером.

«Назначить Мозгалева Кирилла Михайловича начальником Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — говорится в тексте документа.

Мозгалев уже входил в управление госстройнадзора. Он занимал должность зама начальника. Тогда управление входило в структуру минстроя, и только в конце августа этого года оно было выведено в отдельное ведомство.

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Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев стал руководителем Главного управления государственного строительного надзора. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан губернатором Алексеем Текслером. «Назначить Мозгалева Кирилла Михайловича начальником Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — говорится в тексте документа. Мозгалев уже входил в управление госстройнадзора. Он занимал должность зама начальника. Тогда управление входило в структуру минстроя, и только в конце августа этого года оно было выведено в отдельное ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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