Безработный курганец убил пермяка, а после этого ограбил киоск

Курганца признали виновным в убийстве и разбойном нападении
новость из сюжетаМобилизация в России
Безработного жителя Кургана осудили за убийство пермяка и ограбление киоска. Подробности о совершенных преступлениях и сроке тюремного заключения для курганца сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Установлено, что в 2021 году безработный житель Кургана приехал в Пермь и поселился в квартире пермяка. 7 октября гость и хозяин квартиры повздорили, в результате чего молодой человек забил пермяка до смерти. Спустя пару дней курганец напал на продавца киоска в Орджоникидзевском районе Перми и похитил из кассы 14 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела. Суд отправил его в тюрьму строго режима на семнадцать с половиной лет, а также назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.
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