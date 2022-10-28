Безработный курганец убил пермяка, а после этого ограбил киоск

28 октября 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Курганца признали виновным в убийстве и разбойном нападении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Безработного жителя Кургана осудили за убийство пермяка и ограбление киоска. Подробности о совершенных преступлениях и сроке тюремного заключения для курганца сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что в 2021 году безработный житель Кургана приехал в Пермь и поселился в квартире пермяка. 7 октября гость и хозяин квартиры повздорили, в результате чего молодой человек забил пермяка до смерти. Спустя пару дней курганец напал на продавца киоска в Орджоникидзевском районе Перми и похитил из кассы 14 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела. Суд отправил его в тюрьму строго режима на семнадцать с половиной лет, а также назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Безработного жителя Кургана осудили за убийство пермяка и ограбление киоска. Подробности о совершенных преступлениях и сроке тюремного заключения для курганца сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Установлено, что в 2021 году безработный житель Кургана приехал в Пермь и поселился в квартире пермяка. 7 октября гость и хозяин квартиры повздорили, в результате чего молодой человек забил пермяка до смерти. Спустя пару дней курганец напал на продавца киоска в Орджоникидзевском районе Перми и похитил из кассы 14 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела. Суд отправил его в тюрьму строго режима на семнадцать с половиной лет, а также назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.