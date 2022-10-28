Психиатр Шуров заявил о серьезном распаде интеллекта у Байдена

29 октября 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Поведение Джо Байдена говорит о его недееспособности, считает Василий Шуров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, что говорит о его недееспособности и серьезном распаде интеллекта. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров. «Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу». Ранее сообщалось, что Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции, передает RT. Также американский президент заблудился на лужайке Белого дома. Тем не менее он Байден планирует баллотироваться на новый президентский срок.

Президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, что говорит о его недееспособности и серьезном распаде интеллекта. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров. «Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу». Ранее сообщалось, что Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции, передает RT. Также американский президент заблудился на лужайке Белого дома. Тем не менее он Байден планирует баллотироваться на новый президентский срок.