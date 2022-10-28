28 октября 2022

Психиатр Шуров заявил о серьезном распаде интеллекта у Байдена

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Поведение Джо Байдена говорит о его недееспособности, считает Василий Шуров Фото:

Президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, что говорит о его недееспособности и серьезном распаде интеллекта. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров.

«Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции, передает RT. Также американский президент заблудился на лужайке Белого дома. Тем не менее он Байден планирует баллотироваться на новый президентский срок.

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Президент США Джо Байден стал странно себя вести в ходе разговоров с журналистами, что говорит о его недееспособности и серьезном распаде интеллекта. Об этом заявил психиатр и нарколог Василий Шуров. «Он ведет себя совершенно дурашливо: передразнивает, повторяет, игнорирует, понимая, что он уже недееспособен, с ходу отвечать на неотрепетированный вопрос. Специальная эта дурашливость или это результат такого серьезного распада интеллекта — я думаю, и то, и то», — заявил Василий Шуров «Пятому каналу». Ранее сообщалось, что Байден передразнил журналиста во время пресс-конференции, передает RT. Также американский президент заблудился на лужайке Белого дома. Тем не менее он Байден планирует баллотироваться на новый президентский срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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