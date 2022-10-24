24 октября 2022

Daily Mail: Байден заблудился на лужайке Белого дома

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Охранники помогли Байдену найти дорогу Фото:

Президент США Джо Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Американскому лидеру пришлось спрашивать дорогу у охраны. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«[Президент США] Джо Байден заблудился в собственном саду: на более тревожных кадрах видно, как президент спрашивает: „Куда мы идем?“ и выглядит смущенным после мероприятия по посадке деревьев для смотрителя Белого дома», — пишет газета. Охранники помогли Байдену найти дорогу.

На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN видно «заблудившегося» Байдена и его разговор с техническим персоналом. Президент США попытался оправдаться, что хотел пойти другим путем, однако проследовал к Белому дому по указке сотрудников охраны.

Это не первый конфуз, который происходит с Байденом. До этого президент США во время велопрогулки упал с велосипеда. Тогда он запутался в педалях.

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Президент США Джо Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Американскому лидеру пришлось спрашивать дорогу у охраны. Об этом сообщает газета Daily Mail. «[Президент США] Джо Байден заблудился в собственном саду: на более тревожных кадрах видно, как президент спрашивает: „Куда мы идем?“ и выглядит смущенным после мероприятия по посадке деревьев для смотрителя Белого дома», — пишет газета. Охранники помогли Байдену найти дорогу. На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN видно «заблудившегося» Байдена и его разговор с техническим персоналом. Президент США попытался оправдаться, что хотел пойти другим путем, однако проследовал к Белому дому по указке сотрудников охраны. Это не первый конфуз, который происходит с Байденом. До этого президент США во время велопрогулки упал с велосипеда. Тогда он запутался в педалях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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