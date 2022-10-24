Daily Mail: Байден заблудился на лужайке Белого дома

25 октября 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Охранники помогли Байдену найти дорогу Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Американскому лидеру пришлось спрашивать дорогу у охраны. Об этом сообщает газета Daily Mail. «[Президент США] Джо Байден заблудился в собственном саду: на более тревожных кадрах видно, как президент спрашивает: „Куда мы идем?“ и выглядит смущенным после мероприятия по посадке деревьев для смотрителя Белого дома», — пишет газета. Охранники помогли Байдену найти дорогу. На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN видно «заблудившегося» Байдена и его разговор с техническим персоналом. Президент США попытался оправдаться, что хотел пойти другим путем, однако проследовал к Белому дому по указке сотрудников охраны. Это не первый конфуз, который происходит с Байденом. До этого президент США во время велопрогулки упал с велосипеда. Тогда он запутался в педалях.

Президент США Джо Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Американскому лидеру пришлось спрашивать дорогу у охраны. Об этом сообщает газета Daily Mail. «[Президент США] Джо Байден заблудился в собственном саду: на более тревожных кадрах видно, как президент спрашивает: „Куда мы идем?“ и выглядит смущенным после мероприятия по посадке деревьев для смотрителя Белого дома», — пишет газета. Охранники помогли Байдену найти дорогу. На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN видно «заблудившегося» Байдена и его разговор с техническим персоналом. Президент США попытался оправдаться, что хотел пойти другим путем, однако проследовал к Белому дому по указке сотрудников охраны. Это не первый конфуз, который происходит с Байденом. До этого президент США во время велопрогулки упал с велосипеда. Тогда он запутался в педалях.