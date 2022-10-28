Курганцам предлагают 350 тысяч рублей за работу в Израиле

Женщинам и мужчинам из Кургана предлагают работу в Израиле за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito.
«Если вы хотите улучшить комфорт своей жизни и готовы ради этого потрудиться, вы по адресу. Работаем без предоплат. Готовы предложить вам лучшие варианты оплаты труда», — написано в объявлении.
По словам работодателей, опыт работы и знание языка не обязательны. Также в объявлении написано, что работникам будет предоставлено жилье, медицинская страховка и высокооплачиваемая работа. Работодатели обещают зарплату от 190 до 350 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работать грузчиками в Екатеринбурге. Работодатели обещали зарплату 263 500 рублей за 75 смен.
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