28 октября 2022
27 октября 2022

Курганцам предлагают 350 тысяч рублей за работу в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели обещают высокооплачиваемую работу Фото:

Женщинам и мужчинам из Кургана предлагают работу в Израиле за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito.

«Если вы хотите улучшить комфорт своей жизни и готовы ради этого потрудиться, вы по адресу. Работаем без предоплат. Готовы предложить вам лучшие варианты оплаты труда», — написано в объявлении.

По словам работодателей, опыт работы и знание языка не обязательны. Также в объявлении написано, что работникам будет предоставлено жилье, медицинская страховка и высокооплачиваемая работа. Работодатели обещают зарплату от 190 до 350 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работать грузчиками в Екатеринбурге. Работодатели обещали зарплату 263 500 рублей за 75 смен.

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Женщинам и мужчинам из Кургана предлагают работу в Израиле за 350 тысяч рублей в месяц. Объявление о поиске разнорабочих опубликовано на сайте Avito. «Если вы хотите улучшить комфорт своей жизни и готовы ради этого потрудиться, вы по адресу. Работаем без предоплат. Готовы предложить вам лучшие варианты оплаты труда», — написано в объявлении. По словам работодателей, опыт работы и знание языка не обязательны. Также в объявлении написано, что работникам будет предоставлено жилье, медицинская страховка и высокооплачиваемая работа. Работодатели обещают зарплату от 190 до 350 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагали работать грузчиками в Екатеринбурге. Работодатели обещали зарплату 263 500 рублей за 75 смен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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