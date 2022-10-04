04 октября 2022
03 октября 2022

Курганцам предлагают работать грузчиками в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, погрузчик, грузчик, разгрузка товара, таможенный контроль, таможенный склад
За 75 смен курганцам обещают заплатить 263 500 рублей Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать грузчиками в Екатеринбурге за 263 500 рублей. Объявление об этом размещено на сайте Avito.

«Форма оплаты: 30 смен до 105 500 руб., 45 смен до 158 000 руб., 55 смен до 193 500 руб., 65 смен до 228 500 руб., 75 смен до 263 500 руб. Опыт работы не обязателен», — написано в объявлении.

Работодатели пишут, что ищут совершеннолетних сотрудников мужского пола и с российским гражданством. По их словам, проживание будет бесплатным.

Ранее в Кургане искали сотрудников на завод «Вездеходы «Бурлак». Инженеру-конструктору обещали зарплату 70 000 рублей.

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Жителям Курганской области предлагают работать грузчиками в Екатеринбурге за 263 500 рублей. Объявление об этом размещено на сайте Avito. «Форма оплаты: 30 смен до 105 500 руб., 45 смен до 158 000 руб., 55 смен до 193 500 руб., 65 смен до 228 500 руб., 75 смен до 263 500 руб. Опыт работы не обязателен», — написано в объявлении. Работодатели пишут, что ищут совершеннолетних сотрудников мужского пола и с российским гражданством. По их словам, проживание будет бесплатным. Ранее в Кургане искали сотрудников на завод «Вездеходы «Бурлак». Инженеру-конструктору обещали зарплату 70 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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