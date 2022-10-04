Курганцам предлагают работать грузчиками в Екатеринбурге

За 75 смен курганцам обещают заплатить 263 500 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают работать грузчиками в Екатеринбурге за 263 500 рублей. Объявление об этом размещено на сайте Avito.

«Форма оплаты: 30 смен до 105 500 руб., 45 смен до 158 000 руб., 55 смен до 193 500 руб., 65 смен до 228 500 руб., 75 смен до 263 500 руб. Опыт работы не обязателен», — написано в объявлении.

Работодатели пишут, что ищут совершеннолетних сотрудников мужского пола и с российским гражданством. По их словам, проживание будет бесплатным.

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