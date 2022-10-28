Глава МАГАТЭ Гросси заявил о превосходстве России над США в новой сфере

Глава МАГАТЭ: РФ отобрала у США первенство в экспорте ядерных реакторов

29 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Глава МАГАТЭ объявил об утрате США лидерства на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Лидерство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло к России. Ранее оно было у США. С таким заявлением выступил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — сказал Гросси в ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на Livestream. Гросси отметил, что сейчас Россия является главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки. По мнению главы МАГАТЭ, успехи России в этой сфере обусловлены использованием отличных от американских конкурентов моделей финансирования. Он убежден, что такая стратегия позволяет стране действовать на мировых рынках более гибко. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем МАГАТЭ заявил об излишней политизации атомной деятельности, передает RT. Путин также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому, сообщает телеканал 360.

Лидерство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло к России. Ранее оно было у США. С таким заявлением выступил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — сказал Гросси в ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на Livestream. Гросси отметил, что сейчас Россия является главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки. По мнению главы МАГАТЭ, успехи России в этой сфере обусловлены использованием отличных от американских конкурентов моделей финансирования. Он убежден, что такая стратегия позволяет стране действовать на мировых рынках более гибко. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем МАГАТЭ заявил об излишней политизации атомной деятельности, передает RT. Путин также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому, сообщает телеканал 360.