Глава МАГАТЭ Гросси заявил о превосходстве России над США в новой сфере

Лидерство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло к России. Ранее оно было у США. С таким заявлением выступил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — сказал Гросси в ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на Livestream. Гросси отметил, что сейчас Россия является главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки. По мнению главы МАГАТЭ, успехи России в этой сфере обусловлены использованием отличных от американских конкурентов моделей финансирования. Он убежден, что такая стратегия позволяет стране действовать на мировых рынках более гибко.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем МАГАТЭ заявил об излишней политизации атомной деятельности, передает RT. Путин также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому, сообщает телеканал 360.
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Лидерство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло к России. Ранее оно было у США. С таким заявлением выступил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — сказал Гросси в ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась на Livestream. Гросси отметил, что сейчас Россия является главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки. По мнению главы МАГАТЭ, успехи России в этой сфере обусловлены использованием отличных от американских конкурентов моделей финансирования. Он убежден, что такая стратегия позволяет стране действовать на мировых рынках более гибко. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем МАГАТЭ заявил об излишней политизации атомной деятельности, передает RT. Путин также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому, сообщает телеканал 360.