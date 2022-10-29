Центр Карнеги: тактика Суровикина направлена на достижение переговоров с Украиной

По мнению эксперта центра Карнеги, тактика Суровикина в ходе СВО исключает глубокие прорывы ВСУ Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Цели российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала Сергея Суровикина — выстраивание линии обороны на новых территориях и прекращение интенсивных боевых действий для переговоров на российских условиях. Об этом пишет эксперт по международным отношениям центра Карнеги Владимир Фролов.

«Россия намеревается выстроить устойчивую и долговременную линию обороны на новых территориях так, чтобы исключить глубокие прорывы ВСУ и дальнейшие сдвиги новых границ», — пишет Фролов, его материал размещен на сайте центра Карнеги. Другими словами, стратегия Суровикина в ходе конфликта направлена на то, чтобы заморозить конфликт, сохранив приобретенные территории. При этом российская армия намерена создавать себе возможности для отвлекающих ударов и локальных тактических наступлений, чтобы улучшить позиции. Так, по мнению Фролова, приоритет вооруженных сил России сейчас отдается «стратегической обороне занятых рубежей», а не продолжению и эскалации конфликта «до победного конца».

Главнокомандующий российской армии также уполномочен самостоятельно принимать «непростые решения» во время ведения боевых действий. К их числу относится и отход на более выгодные оборонительные позиции, которые, по мнению эксперта, «ВСУ не смогут сходу прорвать, увязая и останавливаясь».

Еще одной составляющей стратегии генерала российской армии является принуждение Украины к прекращению боевых действий для переговоров на «модифицированных российских условиях». «Для этого Россия среди прочего выводит из строя значительную часть украинской энергетической инфраструктуры с помощью воздушных ударов и беспилотников», — поясняет эксперт. Как отмечает Фролов, подобная стратегия уменьшает возможность Киева активно поддерживать и снабжать ВСУ для продолжения боевых действий, что, в свою очередь, замедляет наступление украинских сил.