Центр Карнеги: тактика Суровикина направлена на достижение переговоров с Украиной

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
По мнению эксперта центра Карнеги, тактика Суровикина в ходе СВО исключает глубокие прорывы ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цели российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала Сергея Суровикина — выстраивание линии обороны на новых территориях и прекращение интенсивных боевых действий для переговоров на российских условиях. Об этом пишет эксперт по международным отношениям центра Карнеги Владимир Фролов.

«Россия намеревается выстроить устойчивую и долговременную линию обороны на новых территориях так, чтобы исключить глубокие прорывы ВСУ и дальнейшие сдвиги новых границ», — пишет Фролов, его материал размещен на сайте центра Карнеги. Другими словами, стратегия Суровикина в ходе конфликта направлена на то, чтобы заморозить конфликт, сохранив приобретенные территории. При этом российская армия намерена создавать себе возможности для отвлекающих ударов и локальных тактических наступлений, чтобы улучшить позиции. Так, по мнению Фролова, приоритет вооруженных сил России сейчас отдается «стратегической обороне занятых рубежей», а не продолжению и эскалации конфликта «до победного конца».

Главнокомандующий российской армии также уполномочен самостоятельно принимать «непростые решения» во время ведения боевых действий. К их числу относится и отход на более выгодные оборонительные позиции, которые, по мнению эксперта, «ВСУ не смогут сходу прорвать, увязая и останавливаясь».

Еще одной составляющей стратегии генерала российской армии является принуждение Украины к прекращению боевых действий для переговоров на «модифицированных российских условиях». «Для этого Россия среди прочего выводит из строя значительную часть украинской энергетической инфраструктуры с помощью воздушных ударов и беспилотников», — поясняет эксперт. Как отмечает Фролов, подобная стратегия уменьшает возможность Киева активно поддерживать и снабжать ВСУ для продолжения боевых действий, что, в свою очередь, замедляет наступление украинских сил.

Генерал Суровикин был назначен командующим группировкой в зоне СВО 8 октября. До назначения главнокомандующим в ходе спецоперации он возглавлял российскую группировку «Юг», сообщают «Невские новости». Страны Запада отметили рост тактической слаженности российских военных под руководством Суровикина, передает RT.

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Цели российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала Сергея Суровикина — выстраивание линии обороны на новых территориях и прекращение интенсивных боевых действий для переговоров на российских условиях. Об этом пишет эксперт по международным отношениям центра Карнеги Владимир Фролов. «Россия намеревается выстроить устойчивую и долговременную линию обороны на новых территориях так, чтобы исключить глубокие прорывы ВСУ и дальнейшие сдвиги новых границ», — пишет Фролов, его материал размещен на сайте центра Карнеги. Другими словами, стратегия Суровикина в ходе конфликта направлена на то, чтобы заморозить конфликт, сохранив приобретенные территории. При этом российская армия намерена создавать себе возможности для отвлекающих ударов и локальных тактических наступлений, чтобы улучшить позиции. Так, по мнению Фролова, приоритет вооруженных сил России сейчас отдается «стратегической обороне занятых рубежей», а не продолжению и эскалации конфликта «до победного конца». Главнокомандующий российской армии также уполномочен самостоятельно принимать «непростые решения» во время ведения боевых действий. К их числу относится и отход на более выгодные оборонительные позиции, которые, по мнению эксперта, «ВСУ не смогут сходу прорвать, увязая и останавливаясь». Еще одной составляющей стратегии генерала российской армии является принуждение Украины к прекращению боевых действий для переговоров на «модифицированных российских условиях». «Для этого Россия среди прочего выводит из строя значительную часть украинской энергетической инфраструктуры с помощью воздушных ударов и беспилотников», — поясняет эксперт. Как отмечает Фролов, подобная стратегия уменьшает возможность Киева активно поддерживать и снабжать ВСУ для продолжения боевых действий, что, в свою очередь, замедляет наступление украинских сил. Генерал Суровикин был назначен командующим группировкой в зоне СВО 8 октября. До назначения главнокомандующим в ходе спецоперации он возглавлял российскую группировку «Юг», сообщают «Невские новости». Страны Запада отметили рост тактической слаженности российских военных под руководством Суровикина, передает RT.
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