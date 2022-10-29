Украинец готовил теракт в Херсоне по указу СБУ

Причастного к взрыву мужчину задержали по месту жительства (архивное фото)
В Херсонской области задержали подозреваемого в теракте у РОВД Херсона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона.
«В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины», — передают в экстренных службах. Причастного к взрыву мужчину задержали по месту жительства. Правоохранители изъяли Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 грамм, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», патроны калибра 5,45 и 9 мм.
Теракт в Херсоне произошел днем 23 октября. В результате взрыва возле здания РОВД погиб один человек. Еще три получили травмы.
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