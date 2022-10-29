Украинец готовил теракт в Херсоне по указу СБУ 29 октября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 + Причастного к взрыву мужчину задержали по месту жительства (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Херсонской области задержали подозреваемого в теракте у РОВД Херсона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона. «В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины», — передают в экстренных службах. Причастного к взрыву мужчину задержали по месту жительства. Правоохранители изъяли Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 грамм, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», патроны калибра 5,45 и 9 мм. Теракт в Херсоне произошел днем 23 октября. В результате взрыва возле здания РОВД погиб один человек. Еще три получили травмы. В Херсонской области задержали подозреваемого в теракте у РОВД Херсона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона. «В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины», — передают в экстренных службах. Причастного к взрыву мужчину задержали по месту жительства. Правоохранители изъяли Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 грамм, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», патроны калибра 5,45 и 9 мм. Теракт в Херсоне произошел днем 23 октября. В результате взрыва возле здания РОВД погиб один человек. Еще три получили травмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям