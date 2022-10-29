ООН дала напутствие Украине после теракта ВСУ на Черноморском флоте 29 октября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 + В ООН заявили, что зерновая сделка не должна оказаться под угрозой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Все причастные к зерновой сделке стороны должны воздерживаться от действий, которые могут ей повредить. Об этом заявил в субботу официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после того, как Россия решила выйти из зерновой сделки после теракта ВСУ по Черноморскому флоту. «Все стороны должны воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку», — уточнили в офисе Генсека ООН. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия решила выйти из зерновой сделки. Все причастные к зерновой сделке стороны должны воздерживаться от действий, которые могут ей повредить. Об этом заявил в субботу официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после того, как Россия решила выйти из зерновой сделки после теракта ВСУ по Черноморскому флоту. «Все стороны должны воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку», — уточнили в офисе Генсека ООН. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия решила выйти из зерновой сделки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям